Dove vedere in tv i Campionati Italiani 2025 di atletica: orari, programma, streaming

I Campionati Italiani 2025 di atletica si disputeranno a Caorle (in provincia di Venezia) nel weekend del 2-3 agosto. La rassegna tricolore rappresenterà un’importante tappa di avvicinamento ai Mondiali, che andranno in scena a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Si preannuncia un fine settimana particolarmente interessante in terra veneta, con tanti big del panorama nazionale pronti a mettersi in mostra con l’intento di firmare delle prestazioni degne di nota.

Gianmarco Tamberi tornerà in pedana, pronto a sfidare Matteo Sioli, Stefano Sottile e Manuel Lando nel salto in alto. Nadia Battocletti si cimenterà sui 5000 e 1500 metri, poi lo show nel salto in lungo con Mattia Furlani e Larissa Iapichino, mentre Andy Diaz ed Erika Saraceni illumineranno il salto triplo. Da non perdere il duello tra Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso.

Attenzione a Zaynab Dosso sui 100 metri, mentre Fausto Desalu ha deciso di doppiare e dunque si cimenterà su rettilineo e mezzo giro di pista. Antonella Palmisano si cimenterà sui 10 km di marcia, poi spazio anche a Sara Fantini (lancio del martello), Elisa Molinarolo (salto con l’asta), Daisy Osakue (lancio del disco), Federico Riva e Pietro Arese (1500 metri), Edoardo Scotti (400 metri), Federico Pernici (800 metri), Eloisa Coiro, Marta Zenoni e Gaia Sabbatini (800 metri).

Da seguire Lorenzo Simonelli (100 ostacoli), Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso (400 ostacoli). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Italiani Assoluti di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play dalle ore 19.00 alle ore 22.00 in entrambe le giornate di gare, garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA 2025

Sabato 2 agosto

17.00 Lancio del martello (maschile)

18.20 400 metri (femminile), batterie

18.35 Salto triplo (femminile)

18.40 400 metri (maschile), batterie

18.50 Lancio del disco (femminile)

19.00 Salto con l’asta (femminile)

19.05 400 ostacoli (femminile), batterie

19.25 400 ostacoli (maschile), batterie

19.45 100 metri (femminile), batterie

20.00 100 metri (maschile), batterie

20.20 800 metri (femminile), batterie

20.25 Salto triplo (maschile)

20.35 Tiro del giavellotto (maschile)

20.40 800 metri (maschile), batterie

21.00 100 metri (femminile), finale

21.10 100 metri (maschile), finale

21.20 5000 metri (femminile)

21.45 5000 metri (maschile)

22.10 4×100 (femminile)

22.25 4×100 (maschile)

Domenica 3 agosto

08.30 10 km di marcia (maschile)

09.30 10 km di marcia (femminile)

17.00 Tiro del giavellotto (femminile)

17.15 Salto in alto (femminile)

17.45 200 metri (femminile), batterie

18.00 Getto del peso (femminile)

18.05 200 metri (maschile), batterie

18.25 3000 siepi (femminile)

18.30 Salto in lungo (femminile)

18.40 3000 siepi (maschile)

18.45 Lancio del disco (maschile)

19.00 Salto con l’asta (maschile)

19.05 400 ostacoli (femminile), finale

19.15 400 ostacoli (maschile), finale

19.25 800 metri (femminile), finale

19.35 800 metri (maschile), finale

19.45 400 metri (femminile), finale

19.55 400 metri (maschile), finale

19.55 Salto in alto (maschile)

20.05 100 ostacoli, batterie

20.15 Getto del peso (femminile)

20.20 Salto in lungo (maschile)

20.25 Lancio del martello (femminile)

20.30 110 ostacoli, batterie

20.50 200 metri (femminile), finale

21.00 200 metri (maschile), finale

21.10 1500 metri (femminile)

21.20 1500 metri (maschile)

21.35 100 ostacoli, finale

21.50 110 ostacoli, finale

22.00 4×400 (femminile)

22.15 4×400 (maschile)

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 19.00 alle ore 22.00 in entrambe le giornate di gara, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 19.00 alle ore 22.00 in entrambe le giornate di gara, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale.