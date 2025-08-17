Tennis
Sorteggio qualificazioni US Open 2025: dodici azzurri al via. La prima volta di Federico Cinà
Sono stati sorteggiati i tabelloni delle qualificazioni maschili e femminili ai prossimi US Open 2025. Dal 18 al 21 agosto 16 giocatori e altrettante giocatrici si contenderanno l’accesso all’ambito main draw, il cui programma inizierà il 24 agosto. Nutrito il gruppo degli italiani ai nastri di partenza, che prevede un totale di 12 tennisti al via (8 uomini e 4 donne).
Nel tabellone cadetto maschile vedremo in azione Stefano Travaglia, Francesco Maestrelli, Stefano Napolitano, Francesco Passro, Giulio Zeppieri, Matteo Gigante, Andrea Pellegrini e Federico Cinà. Per il 18enne siciliano si tratta della prima volta nelle “quali” di uno Slam e si spera possa staccare il biglietto per la porta principale, al pari degli altri azzurri.
TABELLONE QUALIFICAZIONI MASCHILI US OPEN 2025 (SPICCHI ITALIANI)
4) CERUNDOLO, Juan Manuel ARG vs HEMERY, Calvin FRA
SHIMIZU, Yuta JPN vs SHIMABUKURO, Sho JPN
(WC) DAMM, Martin USA vs TRAVAGLIA, Stefano ITA
HASSAN, Benjamin LBN vs (20) BARRIOS VERA, Tomas CHI
(5) DUCKWOTH, James AUS vs BAGNIS, Facundo ARG
MAESTRELLI, Francesco ITA vs MCCABE, James AUS
BOUQUIER, Arthur FRA vs PIROS, Zsombor HUN
(WC) KENNEDY, Jack USA vs (24) TIRANTE, Thiago Agustin ARG
(6) BASILASHVILI, Nikoloz GEO vs ONCLIN, Gauthier BEL
HUESLER, Marc-Andrea SUI vs NAPOLITANO, Stefano ITA
ZHUKAYEV, Beibit KAZ vs PINNINGTON JONES, Jack GBR
HOLMGREN, August DEN vs (22) SVAJDA, Zachary USA
(7) PASSARO, Francesco ITA vs HSU, Yu Hsiou TPE
GUEYMARD WAYENBURG, Sascha FRA vs PACHECO MENDEZ, Rodrigo MEX
KYPSON, Patrick USA vs TOMIC, Bernard AUS
ROCHA, Henrique POR vs (23) HERBERT, Pierre-Hugues FRA
(14) KLEIN, Lukas SVK vs GOMEZ, Federico Agustin ARG
STRICKER, Dominic SUI vs CINA, Federico ITA
GRENIER, Hugo FRA vs JASIKA, Omar AUS
TABUR, Clement FRA vs (30) LANDALUCE, Martin ESP
(15) FARIA, Jaime POR vs NOGUCHI, Rio JPN
ZEPPIERI, Giulio ITA vs HABIB, Hady LBN
GOJO, Borna CRO vs BLANCHET, Ugo FRA
POPKO, Dmitry KAZ vs (26) SEYBOTH WILD, Thiago BRA
(16) GIGANTE, Matteo ITA vs BUTVILAS, Edas LTU
RODESCH, Chris LUX vs WONG, Coleman HKG
TROTTER, James JPN vs HARRIS, Billy GBR
KUKUSHKIN, Mikhail KAZ vs (28) PELLEGRINO, Andrea ITA
Le donne nostrane al via saranno Martina Trevisan, che messo alle spalle l’operazione resa necessaria per la sindrome di Haglund al piede sinistro, sta cercando di tornare su in classifica, Giorgia Pedone, Nuria Brancaccia e Lucrezia Stefanini.
TABELLONE QUALIFICAZIONI FEMMINILI US OPEN 2025 (SPICCHI ITALIANE)
(2) VALENTOVA, Tereza CZE vs BARTHEL, Mona GER
PROZOROVA, Tatiana vs TREVISAN, Martina ITA
BURRAGE, Jodie GBR vs TIG, Patricia Maria ROU
MARTINEZ CIREZ, Carlota EESP vs (18) RUS, Arantxa NED
(3) ITO, Aoi JPN vs FRIEDSAM, Anna-Lena GER
MARISTANY ZULETA DE REALES, Guiomar ESP vs RAKOTOMANGA RAJAONAH, Tiantsoa FRA
PEDONE, Giorgia ITA vs CHWALINSKA, Maja POL
TJEN, Janice INA vs (22) LEPCHENKO, Varvara USA
(5) TOMOVA, Viktoriya BUL vs BURILLO, Irene ESP
STAKUSIC, Marina CAN vs VANDEWINKEL, Hanne BEL
NIEMEIER, Jule GER vs SAVILLE, Daria AUS
BRANCACCIO, Nuria ITA vs (27) HON, Priscilla AUS
(15) CARLE, Maria Lourdes ARG vs ZHAO, Carol CAN
DIATCHENKO, Vitalia vs STEFANINI, Lucrezia ITA
DAVIS, Lauren vs INOUE, Hina USA
SNIGUR, Daria UKR vs (24) WALTERT, Simona SUI