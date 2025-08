Danza sportiva, tutte le specialità dei World Games 2025 e gli italiani qualificati

La danza sportiva sarà presente ai World Games 2025 con tre discipline, ovvero break dance, latino e standard. L’Italia sarà rappresentata in tre delle quattro specialità previste: ci saranno tre coppie nel latino, due coppie nello standard e due B-Girl nell’individuale femminile della break dance, nella quale invece non ci saranno B-Boy italiani nell’individuale maschile.

La danza sportiva comprende molte discipline diverse, ma tutte, ai massimi livelli di competizione, hanno in comune un elevato livello di competenza in forza fisica, agilità, coordinazione, resistenza, forma fisica, disciplina, lavoro di squadra, grazia, stile ed interpretazione musicale. Tutte queste caratteristiche vengono prese in considerazione nella valutazione di un ballo.

La break dance, disciplina presente alle Olimpiadi di Parigi 2024 e poi uscita dal programma di Los Angeles 2028, è uno stile di danza urbana atletica originario degli Stati Uniti, introdotto ai World Games nel 2022: gli atleti (B-Boys e B-Girls) si sfidano in battle, composte da due brevi round, con i punteggi di ogni round determinati da una giuria.

Nel latino le coppie competono in 5 tipi di ballo, ovvero cha cha cha, jive, paso doble, rumba e samba: ci sono 3 round, ovvero primo turno, semifinali e finale, con 14 coppie che si qualificano per le semifinali e 6 coppie che disputano poi la finale.

Nello standard, invece, i balli di coppia sono quickstep, slow foxtrot, tango, valzer viennese e valzer: il format della competizione è lo stesso del latino.

ITALIANI QUALIFICATI AI WORLD GAMES 2025

Break dance

Individuale femminile: B-Girl Anti (Antilai Sandrini), B-Girl Alessandrina (Alessandra Chillemi)

Latino

Coppie: Eric Testa / Federica Brezzo, Cristian Pontarelli / Anastasia Razheva, Andrea Bolzoni / Michelle Maritan

Standard

Coppie: Matteo Del Gaone / Ekaterina Utkina, Andrea Roccatti / Julia Mozdyniewicz