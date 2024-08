Break dance, Phil Wizard oro tra i B-Boys alle Olimpiadi. Battuto Dany Dann, terzo Victor

Si chiude il programma della break dance alle Olimpiadi di Parigi 2024, e per il momento si tratta di un addio, in quanto questa disciplina, esordiente in Francia, non sarà presente, invece, a Los Angeles 2028: non c’erano azzurri in gara tra i B-Boys, che si sono sfidati quest’oggi.

La battle per la medaglia d’oro va al canadese Phil Wizard, che supera piuttosto nettamente il padrone di casa transalpino Dany Dann, sconfitto nell’ultimo atto per 3-0, con un totale di 23 voti a 4, e parziali di 5-4 nel primo round e di 9-0 nei due successivi.

Allo stesso modo è netto il verdetto nella battle per il bronzo, nella quale lo statunitense Victor regola il nipponico Shigekix col punteggio di 3-0, e, nel complesso, con 20 preferenze contro 7. Nel primo round lo score è di 9-0, nel secondo di 5-4, e nel terzo di 6-3.