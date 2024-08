Break dance, Ami vince tra le B-Girl alle Olimpiadi. Argento a Nicka, bronzo per 671

La campionessa olimpica tra le B-Girl della break dance ai Giochi di Parigi 2024: è la nipponica Ami, che batte in finale la lituana Nicka, mentre il bronzo va alla cinese 671, che lascia ai piedi del podio la neerlandese India. Si era classificata 11ma al termine del round robin l’azzurra Anti.

Nella seconda fase ad eliminazione diretta tutte le battle si sono disputate su 3 round: nei quarti di finale sono senza storia tre sfide su quattro, tutte chiuse sul 3-0. Ami (Giappone) batte Syssy (Francia) con un parziale di 25 voti a 2, Nicka (Lituania) liquida Yingzi (Cina) con un 26-1, e 671 (Cina) regola Kate (Ucraina) per 20-7, mentre India (Paesi Bassi) piega Ayumi (Giappone) vincendo 2-1 con 17 voti contro 10.

Nelle semifinali Ami (Giappone) piega India (Paesi Bassi) per 2-1, con un parziale di 17-10, mentre 671 (Cina) cede a Nicka (Lituania), che si impone per 1-2, pur prendendo il doppio delle preferenze, 9-18. La battle per il bronzo vede India (Paesi Bassi) cedere il passo a 671 (Cina) per 1-2, con 8 voti contro 19, mentre nella sfida per il titolo olimpico Ami (Giappone) batte Nicka (Lituania) per 3-0, ma nel complesso la differenza si rivela risicata, di 16-11 (6-3, 5-4, 5-4 nei tre round, tutti favorevoli alla nipponica).

B-GIRLS PARIGI 2024

QUARTI DI FINALE

Syssy (Francia) – Ami (Giappone) 0-3 (2-25: 1-8, 0-9, 1-8)

Ayumi (Giappone) – India (Paesi Bassi) 1-2 (10-17: 5-4, 3-6, 2-7)

671 (Cina) – Kate (Ucraina) 3-0 (20-7: 6-3, 5-4, 9-0)

Yingzi (Cina) – Nicka (Lituania) 0-3 (1-26: 0-9, 1-8, 0-9)

SEMIFINALI

Ami (Giappone) – India (Paesi Bassi) 2-1 (17-10: 3-6, 6-3, 8-1)

671 (Cina) – Nicka (Lituania) 1-2 (9-18: 2-7, 5-4, 2-7)

FINALE PER IL BRONZO

India (Paesi Bassi) – 671 (Cina) 1-2 (8-19: 3-6, 0-9, 5-4)

FINALE PER L’ORO

Ami (Giappone) – Nicka (Lituania) 3-0 (16-11: 6-3, 5-4, 5-4)