World Games
Danza sportiva, Roccatti/Mozdyniewicz sesti nelle standard. Fuori al primo turno Del Gaone/Utkina
Giornata dedicata alle standard ai World Games 2025 di Chengdu, in Cina, per quanto concerne la danza sportiva: in casa Italia si registra il sesto posto di Andrea Roccatti e Julia Mozdyniewicz, bravi ad entrare in finale, mentre si ferma al primo turno l’avventura di Matteo Del Gaone ed Ekaterina Utkina, 17mi.
Nelle danze standard l’oro va ai moldavi Anastasia Glazunova ed Alexey Glukhov, primi con lo score complessivo di 196.58, davanti ai romeni Andreea Matei e Rares Cojoc, secondi a quota 193.00, ed ai polacchi Madara Freiberga e Dariusz Mycka, terzi con 188.04.
Sesto posto in finale per gli azzurri Andrea Roccatti e Julia Mozdyniewicz, i quali chiudono a quota 180.00, dopo aver superato con lo stesso piazzamento sia il primo turno (180.25) che le semifinali (180.42), mentre escono di scena al primo turno Matteo Del Gaone ed Ekaterina Utkina, 17mi a quota 168.50.