World Games
Gianluca Giorgio Franzosi finalista nella muaythai ai World Games 2025
La muay thai italiana può festeggiare una finale ai World Games 2025. La conquista Gianluca Giorgio Franzosi: il classe 2005 azzurro, nei 71 kg, trova una delle vittorie più spettacolari di giornata nelle semifinali. Nel secondo round, infatti, manda KO l’ucraino Oleksandr Yefimenko, con il quale era in corso una sfida incerta. Domani l’assalto al russo (che gareggia come neutrale) Konstantin Shakhtarin.
Parecchia variabilità nelle altre categorie, perlomeno a livello di Paesi coinvolti. Cominciamo dalle donne, dove sarà tutta asiatica la finale dei 48 kg tra la cinese Xiaohui Liu e la thailandese Miss Kullanat Aonok. Si tratta dell’unica evenienza in tal senso, almeno nel settore femminile.
Nelle altre due classi di peso, i 54 kg vedono la messicana Laura Fernanda Burgos Lopez continuare il proprio percorso: per lei ci sarà la polacca Martyna Kierczynska. E nei 60 kg per la turca Kubra Kocakus c’è Marina Bespalova, altra che gareggia sotto quota neutrale.
Per quanto riguarda il campo maschile, detto di Franzosi, i 57 kg vedranno una finale tra l’ucraino Dmytro Shelesko e l’israeliano Ruach Hashem Bichayanu Gordon, mentre gli 86 kg daranno all’americano Aaron Ortiz la possibilità di confrontarsi con il moldavo Artiom Livadari.
RISULTATI MUAY THAI WORLD GAMES 2025
-48 kg donne
Rudzma Abubakar (PHI)-Xiaohui Liu (CHN) 9-10 e combattimento interrotto a fine 2° round
Oumaima Belouarrat (MAR)-Miss Kullanat Aonok (THA) 27-30
-54 kg donne
Laura Fernanda Burgos Lopez (MEX)-Monika Chochlikova (SVK) 30-27
Anna Szekely (HUN)-Martyna Kierczynska (POL) 27-30
-60 kg donne
Kubra Kocakus (TUR)-Kaewrudee Kamtakrapoom (THA) 29-28
Xin Han (CHN)-Marina Bespalova (AIN) 30-27
-57 kg uomini
Dmytro Shelesko (UKR)-Duy Nhat Nguyen Tran (VIE) 29-28
Ruach Hashem Bichayanu Gordon (ISR)-Daren Louis Jose Rolland (FRA) 30-27
-71 kg uomini
Konstantin Shakhtarin (AIN)-Norbert Attila Speth (HUN) 30-27
Giovanni Giorgio Franzosi (ITA)-Oleksandr Yefimenko (UKR) 9-10 e KO di Franzosi nel 2° round
-86 kg uomini
Aaron Ortiz (USA)-Damian Michael Collins (RSA) 30-27
Chengcheng Zhang (CHN)-Artiom Livadari (MDA) 27-30