Perché Sinner sarà superato virtualmente da Alcaraz nel ranking ATP? Gli scenari prima degli US Open. E per restare n.1…

Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 11.480 punti, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz lo insegue a quota 9.590. I due grandi rivali sono separati da 1.890 punti dopo che lo spagnolo ha vinto la finale del Masters 1000 di Cincinnati, durata appena 23 minuti prima che il tennista italiano si ritirasse a causa di difficoltà fisiche che gli hanno impedito di giocare alla pari con l’avversario.

Questa è la situazione di classifica con cui si arriverà agli US Open, ultimo Slam della stagione che scatterà il prossimo 24 agosto sul cemento di Flushing Meadows a New York. Dopo oltre un anno di regno, il trono del fuoriclasse altoatesino inizia seriamente a vacillare e potrebbe essere scalzato dall’iberico proprio durante l’evento in terra americana. Anzi: Carlos Alcaraz opererà un sorpasso virtuale nella graduatoria internazionale proprio alla vigilia dell’evento.

Il sorpasso è dovuto alla grande diversità tra le cambiali che i due giocatori dovranno onorare: Sinner ha vinto l’ultima edizione degli US Open e dunque dovrà difendere 2.000 punti, mentre Alcaraz venne eliminato dall’olandese Botic van de Zandschulp al secondo turno e dunque scarterà soltanto 50 punti. Questo significa che l’italiano incomincerà gli US Open con virtualmente 9.480 punti, mentre l’iberico li inizierà con 9.540 punti e sarà dunque davanti con un margine di 60 punti.

Questo significa che Jannik Sinner dovrà obbligatoriamente fare almeno un turno in più di Alcaraz oppure batterlo in finale se vorrà conservare lo status di numero 1 del mondo al termine degli US Open, altrimenti in caso contrario ci sarà il tanto temuto sorpasso da parte dell’iberico. Ricordiamo la distribuzione dei punti negli Slam: 10 per il primo turno, 50 per il secondo, 100 per il terzo turno, 200 per gli ottavi, 400 per i quarti, 800 per la semifinale, 1.300 per la finale, 2.000 per il titolo.