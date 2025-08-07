Come sta Filippo Baroncini: infortunio serio, previsto un lungo stop

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” sarebbero serie le conseguenze per Filippo Baroncini, caduto nel corso della terza tappa, disputata ieri, del Giro di Polonia: l’azzurro, finito a terra assieme a numerosi altri corridori, è stato ricoverato ed è tenuto sotto controllo medico.

La Rosea elenca i traumi riportati dall’azzurro coinvolto nel capitombolo, per il quale si preannuncia un lungo stop: diverse lesioni, una frattura della vertebra cervicale, per fortuna senza conseguenze neurologiche, fratture facciali e clavicolari.

Si sono ritirati ieri anche il neerlandese Lars Boven, il transalpino Donavan Grondin, il britannico Owain Doull, ed il ceco Mathias Vacek, mentre è giunto al traguardo ma non dovrebbe ripartire quest’oggi il polacco Michał Kwiatkowski, infine il leader della generale, il francese Paul Lapeira, a sua volta caduto e giunto in grave ritardo al traguardo, ha beneficiato della neutralizzazione decisa dalla giuria per restare in vetta alla classifica.