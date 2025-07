Ciclismo, Jonathan Milan: “La Maglia Verde un traguardo importante, un sogno che si realizza”

L’Italia chiude il Tour de France 2025 con alcuni spunti positivi. Non certo pensando alla situazione della classifica generale, nella quale i nostri portacolori non sono mai stati della partita nemmeno per la top10, ma stiamo parlando della Maglia Verde. Jonathan Milan, infatti, ha disputato una Grande Boucle davvero da protagonista e ha centrato un obiettivo di grande prestigio. Una classifica che va guadagnata tappa dopo tappa, chilometro dopo chilometro.

Nella sua prima presenza nella corsa a tappe francese il velocista friulano ha collezionato due vittorie di tappa oltre alla classifica a punti che lo ha visto incoronato sugli Champs-Élysées. Al termine del Tour de France il portacolori del team Lidl-Trek ha raccontato le sue sensazioni: “Quello della Maglia Verde era un obiettivo a cui tutta la squadra stava pensando fin dall’inizio dell’anno. Per me, averla conquistata è un traguardo davvero importante, anche perché ci tenevamo tutti. I miei compagni sono stati eccezionali e io mi sono proprio divertito”.

Un risultato importante per la carriera dell’azzurro ma, di pari passo, anche per la sua squadra. La Lidl-Trek, infatti, aveva già conquistato la Maglia Ciclamino al Giro d’Italia, per cui il team sta dando risposte interessanti ai più alti livelli. “Stiamo crescendo come squadra. Abbiamo già centrato altri obiettivi che ci eravamo posti all’inizio della stagione e credo che questo significhi molto, soprattutto perché dimostra quanto lavoriamo duro nell’arco dell’anno”.

Per Jonathan Milan proseguono le soddisfazioni. Dopo due classifiche a punti del Giro d’Italia è arrivata anche quella del Tour de France. Risultati che non arrivano certo per caso. “Questo successo corona un grande sogno che avevo fin da quando sono passato professionista. Quindi, posso dire di aver raggiunto un bel traguardo qui a Parigi. Sono felice, per me e per tutto il lavoro che la squadra ha fatto durante questo Tour”.