Ciclismo su pista, l’Italia chiude gli Europei Under 23/Juniores con l’argento della Madison juniores femminile

L’Italia conclude gli Europei di ciclismo su pista Under 23/Juniores, competizione che si è svolta in Portogallo ad Anadia, con l’ultima soddisfazione. Nella giornata conclusiva della rassegna continentale la spedizione azzurra riesce a conquistare l’ultimo alloro con l’argento nella Madison Juniores Femminile.

Nella prova della Madison Juniores l’Italia ottiene una splendida medaglia d’argento. Le azzurrine chiudono in seconda posizione con 27 punti, precedute dal Belgio con 32, davanti alla Germania, terza con lo stesso punteggio della compagine tricolore.

Nella finale del keirin Under 23 femminile Alyna Lisenko si aggiudica la medaglia d’oro ed è campionessa d’Europa di categoria. Gli altri due gradini del podio parlano britannico. In seconda posizione si piazza Rhian Edmunds, alle sue spalle arriva la connazionale Margaret Iona Moir.

Nel keirin Under 23 maschile la Russia occupa le prime due posizioni del podio. Si aggiudica la medaglia d’oro ed il titolo continentale Nikita Kiriltsev, alle sue spalle conquista la medaglia d’argento il connazionale Nikita Kalachnik. Ottiene il gradino più basso del podio l’atleta belga Lowie Nulens

Nella Madison Under 23 femminile l’Italia chiude in ottava posizione. La Germania si aggiudica il titolo continentale con 32 punti e precede l’Olanda, seconda a quota 26. Completa la composizione del podio la compagine belga che chiude in terza posizione con 19 punti.

Nella gara di chiusura, la Madison Under 23 maschile l’equipaggio azzurro conclude in quarta posizione terminando la propria performance con 33 punti. Il Belgio conquista la meritata medaglia d’oro con 65 punti, la Germania si piazza al secondo posto con 53 e la Gran Bretagna completa il podio con 49 punti.