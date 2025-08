Classica di San Sebastian 2025: tutti gli italiani in gara. Test per Pellizzari e Ciccone verso la Vuelta

Sabato 2 agosto 2025 andrà in scena la Donostia San Sebastian Klasikoa, meglio conosciuta come Classica di San Sebastian. La corsa spagnola, che prende il nome dalla città basca sede di partenza ed arrivo, è giunta alla sua 44esima edizione e rappresenta un test perfetto per affrontare l’ultimo Grande Giro dell’anno, la Vuelta 2025.

Tanti i corridori che si rimetteranno in gioco dopo le grandi fatiche del Tour de France, tra questi spiccano Oscar Onley (Team Picnic PostNL), quarto alla Grande Boucle, e Primoz Roglic, schierato a sorpresa dalla Red Bull Bora Hansgrohe. Ci sarà anche Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG), grande protagonista del Giro d’Italia e vincitore del Giro dell’Austria corso a luglio.

Saranno sedici gli italiani al via, con Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) al ritorno ufficiale alle gare. Il classe 1994 abruzzese, dopo il ritiro dalla Corsa Rosa, testerà la sua condizione per la Vuelta, dopo più di un mese di distanza dalle competizioni. Stesso obiettivo per il giovane marchigiano, sbocciato definitivamente al Giro 2025. Vedremo se l’azzurro porterà avanti i progressi fatti negli ultimi mesi.

ITALIANI IN GARA

UAE TEAM EMIRATES

COVI Alessandro

SOUDAL QUICK-STEP

GAROFOLI Gianmarco

LIDL-TREK

CICCONE Giulio

RED BULL BORA HANSGROHE

ALEOTTI Giovanni

PELLIZZARI Giulio

SOBRERO Matteo

EF EDUCATION-EASYPOST

BATTISTELLA Samuele

XDS ASTANA TEAM

CONCI Nicola

SCARONI Christian

VELASCO Simone

INTERMARCHÉ-WANTY

COLLEONI Kevin

PETILLI Simone

ROTA Lorenzo

BAHRAIN-VICTORIOUS

CARUSO Damiano

TIBERI Antonio

ZAMBANINI Edoardo