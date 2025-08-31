Ciclismo, Giovanni Lonardi trionfa al GP di Plouay. Settimo Lorenzo Conforti

Arriva una splendida notizia dalla Francia. Giovanni Lonardi ha infatti vinto il Grand Prix de Plouay, corsa di un giorno di ciclismo su strada da poco conclusasi nell’omonima località transalpina. Il giovane corridore in forza al Team Polti Visit Malta si è imposto allo sprint al termine di un percorso lungo 186.9 km, cominciato e terminato proprio in quel di Plouay.

Ottima prestazione per l’italiano, maturata a seguito di un lavoro di squadra importante, contrassegnata dalla capacità di controllare e gestire una fuga di dieci corridori. Poi, nella volata, si è rivelato di fondamentale importanza lo sforzo di Manuel Penalver, pedina fondamentale per il successo del compagno (il primo stagionale, terzo di squadra ed il settimo della carriera).

Dietro l’azzurro si è invece piazzato il padrone di casa Emmanuel Houcou (Arkéa – B&B Hôtels Continentale), il quale ha preceduto il connazionale Ronan Auge (CIC – U – Nantes), terzo davanti a Louis Hardouin (Guidon Chalettois), Tom Mainguenaud (Mayenne – V and B – Monbana) e Matteo Viardot (Veloce Club Roben 76).

Da menzionare inoltre la settima piazza conquistata da Lorenzo Conforti (VF Group – Bardiamo CSF – Faizanè), altro italiano presente in top-10. Tra i primi quindici invece Luca Paletti (VF Group – Bardiamo CSF – Faizanè).