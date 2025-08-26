C’è l’Italia nel cammino di Alcaraz: Bellucci al 2° turno, ma ipotesi anche per il 3°…

Si preannuncia un cammino in salsa italiana, come pronosticato in sede di sorteggio, quello dello spagnolo Carlos Alcaraz agli US Open 2025 di tennis: dopo aver eliminato lo statunitense Reilly Opelka all’esordio, infatti, il numero 2 del seeding affronterà Mattia Bellucci al secondo turno.

L’azzurro ha approfittato del ritiro del cinese Juncheng Shang, giunto però quando Bellucci era in vantaggio per 2 set ad 1 e sul 3-0 pesante nella quarta frazione: il match si giocherà domani, mercoledì 27 agosto, ed il tennista italiano non avrà nulla da perdere contro l’iberico.

In caso di vittoria contro Bellucci, inoltre, Alcaraz potrebbe ritrovarsi un altro italiano anche al terzo turno: Luciano Darderi, numero 32 del seeding, potrebbe sfidare l’iberico in caso di vittoria al secondo turno contro il padrone di casa statunitense Eliot Spizzirri, in tabellone grazie ad una wild card.