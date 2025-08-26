Sonego-Schoolkate oggi, US Open 2025: programma, orario, tv, streaming

Lorenzo Sonego è atteso all’esordio in quegli US Open che finora mai gli hanno portato troppa fortuna, visto che oltre il secondo turno non si è mai spinto. Il torinese è atteso dall’australiano Tristan Schoolkate, ventiquattrenne che non ha mai affrontato in carriera.

Un’annata, quella di Sonego, abbastanza particolare, perché è negli Slam (Australian Open e Wimbledon) che ha raggiunto i propri risultati migliori, con quarti e ottavi rispettivamente. Per una volta, Ben Shelton è dall’altra parte del tabellone, cosa che può essere di conforto considerando che finora solo lui lo ha sconfitto nei quattro tornei maggiori. Fino ad ora buona stagione soprattutto a livello Challenger per Schoolkate, che però attende il momento per imporsi anche ai piani più alti.

Il match tra Lorenzo Sonego e Tristan Schoolkate sarà il terzo sul Court 12 dalle ore 17:00 dopo Haddad Maia-Kartal e Dolehide-Xiyu Wang. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e SuperTennis Plus (tasto freccia su dei telecomandi abilitati) con passaggio su SuperTennis se la programmazione permetterà, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SONEGO-SCHOOLKATE, US OPEN 2025 OGGI

Martedì 26 agosto

Court 12

Ore 17:00 Haddad Maia (BRA) [18]-Kartal (GBR) – 1° turno femminile

A seguire Dolehide (USA)-Xiyu Wang (CHN) – 1° turno femminile

A seguire Sonego (ITA)-Schoolkate (AUS) -Diretta tv su SuperTennis Plus/SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (canale da definire)

