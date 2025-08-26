Ordine di gioco US Open 2025 oggi: orari 26 agosto, programma, streaming, italiani in campo

Oggi, martedì 26 agosto, andrà in scena la terza giornata degli US Open 2025. Sui campi di Flushing Meadows a New York, tiene banco l’ultimo Slam dell’anno e in casa Italia si vorrà rispondere presente per dare conferma di quanto di buono fatto vedere, come movimento, nel corso dell’annata. Un day-3 in cui saranno quattro gli azzurri a essere protagonisti.

Jannik Sinner guida le fila nostrane. Il n.1 del mondo farà il proprio esordio contro il ceco Vit Kopriva e spera di avere delle buone indicazioni dopo aver dovuto interrompere prima del dovuto la sua sfida nella finale di Cincinnati contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sarà interessare capire il suo livello di gioco, associato alla propria condizione fisica.

Lorenzo Musetti sarà l’altro osservato speciale in casa Italia. Il toscano, reduce da un periodo poco proficuo sul cemento, cerca un’inversione di tendenza. Non sarà facile contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, forte Big Server contro cui non è semplice giocare e soprattutto entrare in partita. Vi saranno anche gli esordi di Lorenzo Sonego, opposto all’australiano Tristan Schoolkate, e di Matteo Arnaldi contro l’argentino Francisco Cerundolo.

La terza giornata degli US Open 2025 andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 17.00 italiane e godrà della copertura in simulcast di Sky Sport a pagamento e di SuperTennis in chiaro. In particolare, per quanto riguarda la piattaforma a pagamento saranno coinvolti ben 7 canali, ovvero Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; in streaming (a pagamento) ci sarà la trasmissione su SkyGo, NOW e SuperTennix, mentre in chiaro su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE dei match di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e di Lorenzo Sonego.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2025 OGGI

Martedì 26 agosto (orari italiani)

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30

E. Arango COL vs I. Swiatek POL

J. Sinner ITA vs V. Kopriva CZE

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

A. Tomljanovic AUS vs C. Gauff USA

A. Zverev GER vs A. Tabilo CHI

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

L. Musetti ITA vs G. Mpetshi Perricard FRA

A. Anisimova USA vs K. Birrell AUS

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

G. Minnen BEL vs N. Osaka JPN

E. Moller DEN vs T. Paul USA

Grandstand – Ore: 17:00

K. Boulter GBR vs M. Kostyuk UKR

A. Bublik KAZ vs M. Cilic CRO

A. Krueger USA vs S. Kenin USA

C. O’Connell AUS vs A. de Minaur AUS

Stadium 17 – Ore: 17:00

M. Fucsovics HUN vs D. Shapovalov CAN

D. Collins USA vs J. Cristian ROU

B. Harris GBR vs F. Auger-Aliassime CAN

H. Baptiste USA vs K. Siniakova CZE

Court 5 – Ore: 17:00

V. Jimenez Kasintseva AND vs M. Joint AUS

A. Popyrin AUS vs E. Ruusuvuori FIN

L. Siegemund GER vs D. Shnaider

G. Monfils FRA vs R. Safiullin

Court 6 – Ore: 19:00

L. Riedi SUI vs P. Martinez ESP

F. Jones GBR vs E. Lys GER

S. Cirstea ROU vs S. Sierra ARG

Court 7 – Ore: 17:00

M. Arnaldi ITA vs F. Cerundolo ARG

L. Noskova CZE vs D. Galfi HUN

S. Tsitsipas GRE vs A. Muller FRA

A. Zakharova vs E. Avanesyan ARM

Court 10 – Ore: 19:00

L. Boisson FRA vs V. Golubic SUI

H. Gaston FRA vs S. Mochizuki JPN

Court 11 – Ore: 17:00

S. Lamens NED vs V. Glozman USA

Q. Halys FRA vs D. Goffin BEL

E. Alexandrova vs A. Sevastova LAT

N. Borges POR vs B. Holt USA

Court 12 – Ore: 17:00

B. Haddad Maia BRA vs S. Kartal GBR

C. Dolehide USA vs X. Wang CHN

L. Sonego ITA vs T. Schoolkate AUS

R. Bautista Agut ESP vs J. Fearnley GBR

Court 13 – Ore: 19:00

V. Royer FRA vs Y. Bu CHN

D. Altmaier GER vs H. Medjedovic SRB

D. Vekic CRO vs J. Bouzas Maneiro ESP

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport (partite di Sinner, Musetti, Sonego e Arnaldi)