Carlos D’Ambrosio strabiliante ai Mondiali juniores di nuoto: oro con record italiano nei 200 sl!

Era il favorito e l’ha confermato con forza. Carlos D’Ambrosio ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 stile libero maschili dei Mondiali juniores di nuoto in corso di svolgimento a Otopeni. Nella vasca da 50 metri rumena, l’italo-cubano ha dato un seguito ai grandi miglioramenti cronometrici che ha evidenziato nel corso della stagione e, nonostante le fatiche della stessa, si è presentato in questa competizione con grandi motivazioni.

Una finale letteralmente dominata da Carlos, puntando a un passaggio veloce fin dal via per crearsi quello spazio per nuotare con la consapevolezza di essere davanti e spingere a più non posso: 24.28 nel primo 50 metri e 50.89 a metà gara.

Mantenendo un passo da 27.20 nella terza vasca e da 27.06 nell’ultima, D’Ambrosio ha stampato il sensazionale crono da 1:45.15, ottenendo il nuovo record dei campionati (migliorando l’1:46.18 di un certo David Popovici) e migliorando il primato italiano assoluto che già gli apparteneva e aveva stabilito ai Mondiali seniores a Singapore (da 1:45.23 e a 1:45.15).

Una prestazione di altissimo profilo per il classe 2007 che rilancia così le proprie ambizioni in vista di quel che sarà. Nel frattempo, mettersi al collo un oro mondiale nella competizione giovanile è un’altra soddisfazione per lui. Alle sue spalle troviamo il cinese Xu Haibo (1:46.67) e il giapponese Raito Numata (1:46.70), impressionante per la sua ultima vasca in 26.39.

Presente in questa finale anche Alberto Ferrazza che però non è riuscito a entrare in gara come avrebbe voluto, concludendo in ottava e ultima posizione col tempo di 1:48.89.