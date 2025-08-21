Carlos D’Ambrosio squalificato e poi riammesso ai Mondiali juniores di nuoto: pathos nei 50 sl

Delusione e poi sollievo per Carlos D’Ambrosio nelle batterie dei 50 metri stile libero maschili dei Mondiali junior 2025 di nuoto, in corso ad Otopeni, in Romania: l’azzurro, che aveva centrato comodamente il passaggio alle semifinali, era stato squalificato a fine gara, salvo poi essere riammesso dopo qualche minuto.

L’azzurro, scattato con un tempo di reazione di 0″61, aveva chiuso la propria batteria, la dodicesima delle tredici previste, al terzo posto in 22″37, a 0″55 dall’ucraino Nikita Sheremet, che aveva fatto segnare il miglior crono assoluto in 21″82.

Il tempo di D’Ambrosio sarebbe risultato il 7° complessivo se l’azzurro non fosse stato squalificato a fine gara: dalle immagini risultava difficile capire i motivi della decisione, forse legata alla fase di subacquea, ma dopo pochi minuti la classifica è stata riscritta con il nome dell’italiano inserito al settimo posto.