Alexander Zverev sta sfruttando l’occasione: a quanti punti di distacco può portarsi da Alcaraz dopo Toronto

Il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz stanno massimizzando le assenze di Jannik Sinner e dello spagnolo Carlos Alcaraz a Toronto e, da teste di serie numero 1 e 2 rispettivamente, si sono spinti sino alle semifinali del torneo ATP Masters 1000 canadese, incamerando 400 punti.

Il tennista tedesco è certo di rimanere al terzo posto del ranking ATP, essendo aritmeticamente irraggiungibile per lo statunitense, ma potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla posizione numero 2 dello spagnolo Carlos Alcaraz, assente in Canada, il quale tornerà in campo a Cincinnati.

Il teutonico, che nella classifica ufficiale di lunedì 28 luglio era terzo con 6030 punti, dopo le semifinali canadesi si è issato fino a quota 6380, ma spingendosi in finale salirebbe a 6630, ed infine vincendo il torneo si porterebbe a quota 6980.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, invece, resterà a quota 8600, dunque il divario tra i due, che prima di Toronto era di 2570 punti, dopo le semifinali è di 2220, ma con il prosieguo del torneo potrebbe assottigliarsi ancora, scendendo a 1970 in caso di finale del tedesco, o a 1620 in caso di vittoria del teutonico.