Parkour, Andrea Consolini è bronzo nello speed ai World Games 2025. Ori a Svizzera e Giappone

Cala il sipario sul programma del parkour ai World Games 2025 con l’assegnazione degli ultimi due titoli in palio. L’Italia ha chiuso la due giorni di gare presso il Xinglong Lake di Chengdu con una medaglia, ottenuta in extremis da Andrea Consolini proprio come tre anni fa a Birmingham (Stati Uniti) in occasione del debutto di questa disciplina ai Giochi Mondiali.

L’azzurro si è confermato sul podio nella specialità dello speed, aggiudicandosi il bronzo (nel 2022 fu secondo) dopo aver completato la run in 27.27, un crono appena tre centesimi più veloce del colombiano Carlos Pena. Imprendibili i primi due classificati, con lo svizzero Caryl Cordt-Moeller che si è inventato un run clamorosa da 25.30 precedendo di mezzo secondo il ceco Jaroslav Chum (argento con 25.83).

Nel freestyle femminile è arrivata la vittoria della giapponese Nene Nagai con uno score di 22.9, davanti alla favorita padrona di casa cinese Chunsong Shang (22.7, dopo aver raggiunto quota 24 punti nelle qualificazioni) e all’argentina Sara Banchoff Tzancoff (20.6).