Pattinaggio a rotelle velocità su strada, Vincenzo Maiorca si tinge d’argento nei 100 metri Sprint!

Il talento è venuto fuori. Vincenzo Maiorca aveva flirtato ieri con le medaglie nel pattinaggio a rotelle velocità su strada dei World Games 2025. A Chengdu (Cina), il siciliano era giunto quarto nel day-1 dedicato, nel suo caso, alla prova sul giro. Un po’ d’amaro in bocca c’era stato per questo esito ed ecco che oggi, nella nottata nostrana, la soddisfazione c’è stata.

Maiorca, infatti, ha conquistato l’argento nella specialità dei 100 metri Sprint. Nella finale a tre l’azzurro ha concluso con il crono di 9.715, venendo battuto solo dallo spagnolo Jhoan Sebastian Guzman Bitar, che ieri si era imposto anche nella gara sul giro citata. L’iberico ha prevalso in 9.530, precedendo Maiorca e il tedesco Ron Pucklitsch (9.905).

Parlando del resto del programma, vicino alla top-3 Daniel Niero nella prova dell’eliminazione sui 15000 metri. L’azzurro ha concluso quarto, non riuscendo a rimanere nei tre a giocarsi le medaglie. Il colombiano Juan Jacobo Mantilla Pinilla è stato il migliore davanti al ecuadoriano Nicolas Alexander Garcia Pazmino e al francese Martin Ferrie. Nella medesima specialità al femminile, Edda Paluzzi ha concluso nona, nella gara in cui ancora la Colombia ha fatto la voce grossa grazie a Gabriela Rueda, vittoriosa davanti alla transalpina Marine Lefeuvre e alla messicana Valentina Alejan Letelier Cartagena.

In conclusione, nella 100 metri Sprint femminile il cammino di Asja Varani si è interrotto in semifinale, non andando oltre la terza piazza della heat alle spalle della francese Haila Brunet Alvaraz e della ecuadoriana Masia Loreto Arias. Alla fine il successo è andato alla rappresentante di El Salvador, Ivonne Sarai Nochez Gallardo, che in 10.702 ha battuto Brunet Alvarez (10.742) e la guatemalteca Dalia Soberanis (11.275).