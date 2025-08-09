Sport in tvWorld Games
Calendario World Games 2025 oggi: orari 9 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara
Sabato 9 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, la quarta giornata dei World Games 2025 e verranno assegnati altri 29 titoli della manifestazione, così distribuiti: 8 nel salvamento, 6 nel karate, 4 nella ginnastica e nel wushu, 3 nella canoa, 2 nel tiro con l’arco, 1 nel tiro alla fune e nella danza sportiva.
L’Italia vedrà in gara le squadri maschili di hockey inline, opposta alla Cechia, e fistball, contro il Cile, mentre ci saranno tante carte da medaglia nel salvamento. Azzurri protagonisti anche nella canoa maratona, nel karate, nel wushu, nello sci nautico, nella danza sportiva e nella muay thai.
I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 7.30.
CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI
Sabato 9 agosto
02:30 Sci nautico e wakeboard – Wake Surf Skim femminile – Last Chance (MIATELLO Paola)
03:00 Softball maschile – Consolazione
03:00 Canoa – Dragon Boat 8 posti 200m misto – Qualificazioni
03:00 Fistball femminile – Outdoor – Preliminari
03:00 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Quarti di finale
03:00 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Consolazione
03:00 Lacrosse femminile – Sixes – Preliminari
03:00 Wushu – Combinata femminile Taolu Nanquan – Nandao – Finale (COSSA Lara)
03:10 Sci nautico e wakeboard – Wake Surf Skim maschile – Last Chance (PANACCIONE Gianmarco)
03:20 Canoa – Maratona K1 Short distance femminile – Qualificazioni (CICALI Susanna)
03:25 Wushu – Combinata maschile Taolu Taijiquan – Taijijian – Finale
03:30 Floorball femminile – Indoor – Preliminari
04:00 Tiro con l’arco – Compound femminile – Quarti di finale
04:00 Karate – Kumite -61 kg femminili – Preliminari
04:00 Karate – Kumite -75 kg maschili – Preliminari
04:00 Squash – Singolare femminile – Consolazione
04:00 Tiro alla fune – 640 kg maschile – Preliminari
04:05 Sci nautico e wakeboard – Wakeboard Freestyle femminile – Consolazione
04:05 Wushu – Combinata maschile Taolu Changquan – Daoshu – Gunshu – Competizione
04:30 Fistball femminile – Outdoor – Preliminari
04:30 Lacrosse femminile – Sixes – Preliminari
04:30 Canoa – Dragon Boat 10 posti 200m misto – Qualificazioni
04:30 Wushu – Combinata femminile Taolu Changquan – Jianshu – Qiangshu – Competizione
04:50 Canoa – Maratona K1 Short distance maschile – Qualificazioni (DAL BIANCO Andrea)
04:53 Sci nautico e wakeboard – Wakeboard Freestyle maschile – Consolazione
05:00 Tiro con l’arco – Compound femminile – Semifinali
05:25 Canoa – Dragon Boat 8 posti 500m misto – Qualificazioni
05:30 Tiro con l’arco – Compound femminile – Finale per il bronzo
05:35 Sci nautico e wakeboard – Cable Wakeboard femminile – Consolazione
05:40 Karate – Kumite -68 kg femminili – Preliminari
05:40 Karate – Kumite -84 kg maschili – Preliminari
05:45 Tiro con l’arco – Compound femminile – Finale per l’oro
05:45 Floorball – Indoor – Preliminari
05:55 Sci nautico e wakeboard – Cable Wakeboard maschile – Last Chance (GATTI Leo)
06:00 Fistball – Outdoor – Preliminari (ITALIA-Cile)
06:00 Hockey inline – Preliminari (ITALIA-Cechia)
06:00 Squash – Singolare femminile – Consolazione
06:15 Tiro alla fune – 640 kg maschile – Semifinali
06:25 Canoa – Dragon Boat 10 posti 500m misto – Qualificazioni
06:30 Softball maschile – Semifinali
06:31 Tiro alla fune – 640 kg maschile – Consolazione
06:45 Tiro alla fune – 640 kg maschile – Finale per il bronzo
06:55 Sci nautico e wakeboard – Cable Wakeboard femminile – Semifinali (TITTARELLI Vanessa)
07:00 Sci nautico e wakeboard – Wake Surf Skim femminile – Semifinali
07:00 Lacrosse femminile – Sixes – Preliminari
07:01 Tiro alla fune – 640 kg maschile – Finale per l’oro
07:20 Karate – Kumite +68 kg femminili – Preliminari (FERRACUTI Clio)
07:20 Karate – Kumite +84 kg maschili – Preliminari
08:00 Canoa – Dragon Boat 8 posti 200m misto – Semifinali
08:00 Hockey inline maschile – Preliminari
08:00 Tiro con l’arco – Compound maschile – Quarti di finale
08:00 Ginnastica – Gruppi acrobatici femminili – Qualificazioni
08:00 Salvamento – Trasporto manichino 50m femminile – Finale (FABRETTI Lucrezia, GIOVANELLI Helene)
08:00 Korfball – Indoor a squadre miste – Preliminari
08:05 Salvamento – Trasporto manichino 50m maschile – Finale (LOCCHI Simone, IPPOLITO Francesco)
08:20 Sci nautico e wakeboard – Wake Surf Skim maschile – Semifinali
08:22 Sci nautico e wakeboard – Cable Wakeboard maschile – Semifinali (DE TOLLIS Riccardo)
08:30 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Consolazione
08:30 Lacrosse femminile – Sixes – Preliminari
08:30 Canoa – Dragon Boat 10 posti 200m misto – Semifinali
08:30 Fistball – Outdoor – Preliminari
08:30 Ginnastica – Coppie acrobatiche maschili – Qualificazioni
08:30 Salvamento – Staffetta con manichino 4x25m femminile – Finale (ITALIA)
08:35 Salvamento – Staffetta con manichino 4x25m maschile – Finale (ITALIA)
08:45 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Consolazione
09:00 Softball Maschile – Consolazione
09:00 Canoa – Dragon Boat 8 posti 500m misto – Semifinali
09:00 Tiro con l’arco – Compound maschile – Semifinali
09:00 Ginnastica – Trampolino doppio mini maschile – Qualificazioni
09:00 Salvamento – Trasporto manichino con pinne 100m femminile – Finale (GIORDANO Melissa, VOLPINI Federica)
09:00 Floorball femminile – Indoor – Preliminari
09:05 Salvamento – Trasporto manichino con pinne 100m maschile – Finale (PEZZOTTI Fabio, CREMONINI Davide)
09:15 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Consolazioni
09:30 Canoa – Dragon Boat 10 posti 500m misto – Semifinali
09:30 Tiro con l’arco – Compound maschile – Finale per il bronzo
09:30 Beach handball femminile – Preliminari
09:30 Salvamento – Staffetta mista 4x50m femminile – Finale (ITALIA)
09:35 Salvamento – Staffetta mista 4x50m maschile – Finale (ITALIA)
09:40 Ginnastica – Gruppi acrobatici femminili – Qualificazioni
09:45 Tiro con l’arco – Compound maschile – Finale per l’oro
09:45 Korfball – Indoor a squadre miste – Preliminari
10:00 Fistball femminile – Outdoor – Preliminari
10:00 Squash – Singolare femminile – Ottavi
10:07 Ginnastica – Coppie acrobatiche maschili – Qualificazioni
10:10 Sci nautico e wakeboard – Wakeboard Freestyle femminile – Semifinali (CASTELLI Giulia, VIRAG Alice)
10:20 Beach handball – Preliminari
10:30 Karate – Kumite -61 kg femminili – Semifinali
10:30 Canoa – Dragon Boat 8 posti 2000m inseguimento misto – Finale
10:40 Karate – Kumite -75 kg maschili – Semifinali
10:40 Ginnastica – Trampolino elastico femminile – Qualificazioni
10:50 Karate – Kumite -68 kg femminili – Semifinali
11:00 Canoa – Maratona K1 Short distance femminile – Finale
11:00 Karate – Kumite -84 kg maschili – Semifinali
11:00 Hockey inline maschile – Preliminari
11:10 Karate – Kumite +68 kg femminili – Semifinali
11:10 Beach handball femminile – Preliminari
11:15 Floorball femminile – Indoor – Preliminari
11:20 Karate – Kumite +84 kg maschili – Semifinali
11:30 Fistball femminile – Outdoor – Preliminari
11:30 Canoa – Maratona K1 Short distance maschile – Finale
11:30 Sci nautico e wakeboard – Wakeboard Freestyle maschile – Semifinali (PIFFARETTI Massi)
11:35 Karate – Kumite -61 kg femminili – Finali per il bronzo
11:45 Karate – Kumite -75 kg maschili – Finali per il bronzo
11:55 Karate – Kumite -68 kg femminili – Finali per il bronzo
12:00 Squash – Singolare maschile – Ottavi
12:00 Beach handball – Preliminari
12:00 Danza sportiva – Standard – Primo turno (DEL GAONE Matteo/UTKINA Ekaterina, ROCCATTI Andrea/MOZDYNIEWICZ Julia Maria)
12:00 Muay thai – -57 kg maschili – Semifinali
12:00 Korfball – Indoor a squadre miste – Preliminari
12:05 Karate – Kumite -84 kg maschili – Finali per il bronzo
12:15 Karate – Kumite +68 kg femminili – Finali per il bronzo
12:25 Karate – Kumite +84 kg maschili – Finali per il bronzo
12:30 Muay thai – -48 kg femminili – Semifinali
12:40 Karate – Kumite -61 kg femminili – Finale per l’oro
12:50 Karate – Kumite -75 kg maschili – Finale per l’oro
13:00 Wushu – Combinata maschile Taolu Changquan – Daoshu – Gunshu – Finale
13:00 Hockey inline maschile – Preliminari
13:00 Muay thai – -71 kg maschili – Semifinali (FRANZOSI Gianluca Giorgio)
13:20 Karate – Kumite -68 kg femminili – Finale per l’oro
13:25 Wushu – Combinata femminile Taolu Changquan – Jianshu – Qiangshu – Finale
13:30 Karate – Kumite -84 kg maschili – Finale per l’oro
13:30 Floorball – Indoor – Preliminari
13:30 Ginnastica – Trampolino doppio mini maschile – Finale
13:30 Danza sportiva – Standard – Semifinali
13:30 Muay thai – -54 kg femminili – Semifinali
13:45 Korfball – Indoor a squadre miste – Preliminari
14:00 Karate – Kumite +68 kg femminili – Finale per l’oro
14:00 Muay thai – -86 kg maschili – Semifinali
14:10 Karate – Kumite +84 kg maschili – Finale per l’oro
14:15 Ginnastica – Gruppi acrobatici femminili – Finale
14:30 Danza sportiva – Standard – Finale
14:30 Muay thai – -60 kg femminili – Semifinali
14:55 Ginnastica – Trampolino elastico femminile – Finale
15:40 Ginnastica – Coppie acrobatiche maschili – Finale
PROGRAMMA WORLD GAMES 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: The World Games Live.
Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 7.30.