Calendario World Games 2025 oggi: orari 9 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Sabato 9 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, la quarta giornata dei World Games 2025 e verranno assegnati altri 29 titoli della manifestazione, così distribuiti: 8 nel salvamento, 6 nel karate, 4 nella ginnastica e nel wushu, 3 nella canoa, 2 nel tiro con l’arco, 1 nel tiro alla fune e nella danza sportiva.

L’Italia vedrà in gara le squadri maschili di hockey inline, opposta alla Cechia, e fistball, contro il Cile, mentre ci saranno tante carte da medaglia nel salvamento. Azzurri protagonisti anche nella canoa maratona, nel karate, nel wushu, nello sci nautico, nella danza sportiva e nella muay thai.

I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 7.30.

CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI

Sabato 9 agosto

02:30 Sci nautico e wakeboard – Wake Surf Skim femminile – Last Chance (MIATELLO Paola)

03:00 Softball maschile – Consolazione

03:00 Canoa – Dragon Boat 8 posti 200m misto – Qualificazioni

03:00 Fistball femminile – Outdoor – Preliminari

03:00 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Quarti di finale

03:00 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Consolazione

03:00 Lacrosse femminile – Sixes – Preliminari

03:00 Wushu – Combinata femminile Taolu Nanquan – Nandao – Finale (COSSA Lara)

03:10 Sci nautico e wakeboard – Wake Surf Skim maschile – Last Chance (PANACCIONE Gianmarco)

03:20 Canoa – Maratona K1 Short distance femminile – Qualificazioni (CICALI Susanna)

03:25 Wushu – Combinata maschile Taolu Taijiquan – Taijijian – Finale

03:30 Floorball femminile – Indoor – Preliminari

04:00 Tiro con l’arco – Compound femminile – Quarti di finale

04:00 Karate – Kumite -61 kg femminili – Preliminari

04:00 Karate – Kumite -75 kg maschili – Preliminari

04:00 Squash – Singolare femminile – Consolazione

04:00 Tiro alla fune – 640 kg maschile – Preliminari

04:05 Sci nautico e wakeboard – Wakeboard Freestyle femminile – Consolazione

04:05 Wushu – Combinata maschile Taolu Changquan – Daoshu – Gunshu – Competizione

04:30 Fistball femminile – Outdoor – Preliminari

04:30 Lacrosse femminile – Sixes – Preliminari

04:30 Canoa – Dragon Boat 10 posti 200m misto – Qualificazioni

04:30 Wushu – Combinata femminile Taolu Changquan – Jianshu – Qiangshu – Competizione

04:50 Canoa – Maratona K1 Short distance maschile – Qualificazioni (DAL BIANCO Andrea)

04:53 Sci nautico e wakeboard – Wakeboard Freestyle maschile – Consolazione

05:00 Tiro con l’arco – Compound femminile – Semifinali

05:25 Canoa – Dragon Boat 8 posti 500m misto – Qualificazioni

05:30 Tiro con l’arco – Compound femminile – Finale per il bronzo

05:35 Sci nautico e wakeboard – Cable Wakeboard femminile – Consolazione

05:40 Karate – Kumite -68 kg femminili – Preliminari

05:40 Karate – Kumite -84 kg maschili – Preliminari

05:45 Tiro con l’arco – Compound femminile – Finale per l’oro

05:45 Floorball – Indoor – Preliminari

05:55 Sci nautico e wakeboard – Cable Wakeboard maschile – Last Chance (GATTI Leo)

06:00 Fistball – Outdoor – Preliminari (ITALIA-Cile)

06:00 Hockey inline – Preliminari (ITALIA-Cechia)

06:00 Squash – Singolare femminile – Consolazione

06:15 Tiro alla fune – 640 kg maschile – Semifinali

06:25 Canoa – Dragon Boat 10 posti 500m misto – Qualificazioni

06:30 Softball maschile – Semifinali

06:31 Tiro alla fune – 640 kg maschile – Consolazione

06:45 Tiro alla fune – 640 kg maschile – Finale per il bronzo

06:55 Sci nautico e wakeboard – Cable Wakeboard femminile – Semifinali (TITTARELLI Vanessa)

07:00 Sci nautico e wakeboard – Wake Surf Skim femminile – Semifinali

07:00 Lacrosse femminile – Sixes – Preliminari

07:01 Tiro alla fune – 640 kg maschile – Finale per l’oro

07:20 Karate – Kumite +68 kg femminili – Preliminari (FERRACUTI Clio)

07:20 Karate – Kumite +84 kg maschili – Preliminari

08:00 Canoa – Dragon Boat 8 posti 200m misto – Semifinali

08:00 Hockey inline maschile – Preliminari

08:00 Tiro con l’arco – Compound maschile – Quarti di finale

08:00 Ginnastica – Gruppi acrobatici femminili – Qualificazioni

08:00 Salvamento – Trasporto manichino 50m femminile – Finale (FABRETTI Lucrezia, GIOVANELLI Helene)

08:00 Korfball – Indoor a squadre miste – Preliminari

08:05 Salvamento – Trasporto manichino 50m maschile – Finale (LOCCHI Simone, IPPOLITO Francesco)

08:20 Sci nautico e wakeboard – Wake Surf Skim maschile – Semifinali

08:22 Sci nautico e wakeboard – Cable Wakeboard maschile – Semifinali (DE TOLLIS Riccardo)

08:30 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Consolazione

08:30 Lacrosse femminile – Sixes – Preliminari

08:30 Canoa – Dragon Boat 10 posti 200m misto – Semifinali

08:30 Fistball – Outdoor – Preliminari

08:30 Ginnastica – Coppie acrobatiche maschili – Qualificazioni

08:30 Salvamento – Staffetta con manichino 4x25m femminile – Finale (ITALIA)

08:35 Salvamento – Staffetta con manichino 4x25m maschile – Finale (ITALIA)

08:45 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Consolazione

09:00 Softball Maschile – Consolazione

09:00 Canoa – Dragon Boat 8 posti 500m misto – Semifinali

09:00 Tiro con l’arco – Compound maschile – Semifinali

09:00 Ginnastica – Trampolino doppio mini maschile – Qualificazioni

09:00 Salvamento – Trasporto manichino con pinne 100m femminile – Finale (GIORDANO Melissa, VOLPINI Federica)

09:00 Floorball femminile – Indoor – Preliminari

09:05 Salvamento – Trasporto manichino con pinne 100m maschile – Finale (PEZZOTTI Fabio, CREMONINI Davide)

09:15 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Consolazioni

09:30 Canoa – Dragon Boat 10 posti 500m misto – Semifinali

09:30 Tiro con l’arco – Compound maschile – Finale per il bronzo

09:30 Beach handball femminile – Preliminari

09:30 Salvamento – Staffetta mista 4x50m femminile – Finale (ITALIA)

09:35 Salvamento – Staffetta mista 4x50m maschile – Finale (ITALIA)

09:40 Ginnastica – Gruppi acrobatici femminili – Qualificazioni

09:45 Tiro con l’arco – Compound maschile – Finale per l’oro

09:45 Korfball – Indoor a squadre miste – Preliminari

10:00 Fistball femminile – Outdoor – Preliminari

10:00 Squash – Singolare femminile – Ottavi

10:07 Ginnastica – Coppie acrobatiche maschili – Qualificazioni

10:10 Sci nautico e wakeboard – Wakeboard Freestyle femminile – Semifinali (CASTELLI Giulia, VIRAG Alice)

10:20 Beach handball – Preliminari

10:30 Karate – Kumite -61 kg femminili – Semifinali

10:30 Canoa – Dragon Boat 8 posti 2000m inseguimento misto – Finale

10:40 Karate – Kumite -75 kg maschili – Semifinali

10:40 Ginnastica – Trampolino elastico femminile – Qualificazioni

10:50 Karate – Kumite -68 kg femminili – Semifinali

11:00 Canoa – Maratona K1 Short distance femminile – Finale

11:00 Karate – Kumite -84 kg maschili – Semifinali

11:00 Hockey inline maschile – Preliminari

11:10 Karate – Kumite +68 kg femminili – Semifinali

11:10 Beach handball femminile – Preliminari

11:15 Floorball femminile – Indoor – Preliminari

11:20 Karate – Kumite +84 kg maschili – Semifinali

11:30 Fistball femminile – Outdoor – Preliminari

11:30 Canoa – Maratona K1 Short distance maschile – Finale

11:30 Sci nautico e wakeboard – Wakeboard Freestyle maschile – Semifinali (PIFFARETTI Massi)

11:35 Karate – Kumite -61 kg femminili – Finali per il bronzo

11:45 Karate – Kumite -75 kg maschili – Finali per il bronzo

11:55 Karate – Kumite -68 kg femminili – Finali per il bronzo

12:00 Squash – Singolare maschile – Ottavi

12:00 Beach handball – Preliminari

12:00 Danza sportiva – Standard – Primo turno (DEL GAONE Matteo/UTKINA Ekaterina, ROCCATTI Andrea/MOZDYNIEWICZ Julia Maria)

12:00 Muay thai – -57 kg maschili – Semifinali

12:00 Korfball – Indoor a squadre miste – Preliminari

12:05 Karate – Kumite -84 kg maschili – Finali per il bronzo

12:15 Karate – Kumite +68 kg femminili – Finali per il bronzo

12:25 Karate – Kumite +84 kg maschili – Finali per il bronzo

12:30 Muay thai – -48 kg femminili – Semifinali

12:40 Karate – Kumite -61 kg femminili – Finale per l’oro

12:50 Karate – Kumite -75 kg maschili – Finale per l’oro

13:00 Wushu – Combinata maschile Taolu Changquan – Daoshu – Gunshu – Finale

13:00 Hockey inline maschile – Preliminari

13:00 Muay thai – -71 kg maschili – Semifinali (FRANZOSI Gianluca Giorgio)

13:20 Karate – Kumite -68 kg femminili – Finale per l’oro

13:25 Wushu – Combinata femminile Taolu Changquan – Jianshu – Qiangshu – Finale

13:30 Karate – Kumite -84 kg maschili – Finale per l’oro

13:30 Floorball – Indoor – Preliminari

13:30 Ginnastica – Trampolino doppio mini maschile – Finale

13:30 Danza sportiva – Standard – Semifinali

13:30 Muay thai – -54 kg femminili – Semifinali

13:45 Korfball – Indoor a squadre miste – Preliminari

14:00 Karate – Kumite +68 kg femminili – Finale per l’oro

14:00 Muay thai – -86 kg maschili – Semifinali

14:10 Karate – Kumite +84 kg maschili – Finale per l’oro

14:15 Ginnastica – Gruppi acrobatici femminili – Finale

14:30 Danza sportiva – Standard – Finale

14:30 Muay thai – -60 kg femminili – Semifinali

14:55 Ginnastica – Trampolino elastico femminile – Finale

15:40 Ginnastica – Coppie acrobatiche maschili – Finale

PROGRAMMA WORLD GAMES 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The World Games Live.

Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 7.30.