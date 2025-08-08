Mattia Debertolis, malore in gara ai World Games: il GPS ha smesso di trasmettere, trasportato in ospedale

Mattia Debertolis si trova ricoverato in ospedale a Chengdu (Cina), dopo che stamattina aveva partecipato alla gara di orienteering (nella specialità della middle distance) nell’ambito dei World Games, competizione multisportiva riservata alle discipline che non godono della ribalta olimpica. Il 29enne trentino non ha completato la prova e, secondo le prime ricostruzioni, il suo GPS ha smesso di trasmettere, segnalandolo fermo.

Sono prontamente scattate le operazioni di soccorso e l’atleta, ingegnere che lavora a Stoccolma, è stato trovato accasciato al suolo e svenuto. Mattia Debertolis è stato così trasportato in ospedale e le sue condizioni sono costantemente monitorate. Come riporta la Rai, dopo le prime analisi è stato trasportato direttamente in terapia intensiva e sono state attivate le ‘linee d’urgenza’ tra Cina e Italia con l’ausilio dell’Ambasciata e del Ministero dello sport.

Nella gara odierna Francesco Mariani ha conquistato la medaglia d’argento con un distacco di 2’21” dallo svizzero Riccardo Rancani, prevalendo di cinque secondi nei confronti del canadese Vegard Westergard. Nella prova femminile ha dettato legge la svizzera Simona Aebersold davanti alla slovacca Terza Smelikova e alla svedese Alva Sonesson.