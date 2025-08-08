NuotoWorld Games
Salvamento, Italia titanica ai World Games: subito 4 ori! Lucrezia Fabretti trascinatrice
Prima giornata di gare nella piscina del Chengdu Sport University Sancha Lake Campus Natatorium della città cinese, sede di quest’edizione 2025 dei World Games. Nella vasca di Chengdu è andato in scena il day-1 delle gare di nuoto di salvamento e l’Italia ha fatto la voce grossa con tante medaglie conquistate (4 ori, 4 argenti, 2 bronzi).
Nel percorso misto (100 metri), Helene Giovanelli ha ottenuto il bronzo col crono di 1:09.18, nella gara in cui la tedesca Nina Holt si è imposta con il nuovo record del mondo di 1:03.69, a precedere la connazionale Lena Oppermann (1:08.69) e per l’appunto Giovanelli. Settimo posto per Anna Pirovano (1:13.12). Nella medesima specialità al maschile, Simone Locchi (58.51) e Francesco Ippolito (58.66) si sono classificati in seconda e terza posizione coi crono di 58.15 e di 58.66, nella gara in cui il polacco Kacper Majchrzak ha prevalso col nuovo record del mondo di 57.64.
Nella staffetta 4×50 femminile le azzurre hanno concluso in piazza d’onore col crono di 1:55.14, alle spalle della Germania (1:51.07 record del mondo) e davanti all’Australia (1:58.53). Nella staffetta maschile l’Italia si è imposta col nuovo record del mondo di 1:39.12 davanti alla Germania (1:39.92) e alla Francia (1:41.04).
Nei 100 metri trasporto manichino con pinne donne, Lucrezia Fabretti è stata la migliore in 51.09, precedendo la tedesca Oppermann (51.26) e la spagnola Antia Garcia Silva (51:27). Quinto posto per l’altra azzurra Federica Volpini (51.46). Nella medesima specialità, argento per Davide Cremonini in 44.42 alle spalle del francese Tom Duranger (43.81). Il bronzo è stato conquistato dal neozelandese Fergus Eadie (44.43). Quarta piazza per Andrea Borona (45.27).
Lucrezia Fabretti scatenata anche nei 200 Super Life saver, vittoriosa in 2:23.09, mettendosi alle spalle la tedesca Alica Gebhardt (2:26.19) e la francese Camille Julien (2:27.33). Ai piedi del podio Elisa Dibellonia (2:29.88). Da segnalare la squalifica della primatista mondiale Magali Rousseau. Chiusura in bellezza per gli azzurri, vista la doppietta nella gara maschile: Francesco Ippolito ha conquistato il metallo pregiato davanti a Fabio Pezzotti (2:07.01). Terza piazza per il tedesco Felix Hofmann (2:08.66).