Calendario World Games 2025 oggi: orari 17 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domenica 17 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, la giornata di chiusura dei World Games 2025 e verranno assegnati gli ultimi 20 titoli della manifestazione, così distribuiti: 4 nel powerlifting, 3 nel racquetball e nella motonautica, 2 nelle bocce, nell’inline freestyle e nella break dance, ed 1 nel duathlon, nel softball, nel beach korfball e nel flag football.

L’Italia sarà protagonista con Anti (Antilai Sandrini) nelle battle ad eliminazione diretta del torneo riservato alle B-Girls della break dance, con Ilaria Guslandi, Alice Tomatis Lorenzo Guslandi e Valerio Degli Agostini nel classic slalom dell’inline freestyle, con Alessia Bottero ed Andrea Chiapello nella finale per il bronzo delle coppie miste della pétanque (bocce) e con le azzurre della Nazionale di flag football femminile, nella finale per il 7° posto contro il Giappone.

I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 5.00.

Domenica 17 agosto

02:00 Duathlon – Staffetta mista – Finale

03:00 Flag football femminile – Finale 7° posto (ITALIA-Giappone)

03:00 Bocce – Volo tiro progressivo femminile – Semifinale

03:00 Powerlifting – Pesi massimi equipped maschili – Finale

03:00 Powerlifting – Pesi massimi equipped femminili – Finale

03:00 Softball femminile – Semifinali

03:30 Bocce – Pétanque – Coppie miste – Finale per il bronzo (BOTTERO Alessia/CHIAPELLO Andrea)

03:30 Inline freestyle – Classic slalom maschile – Finale (DEGLI AGOSTINI Valerio, GUSLANDI Lorenzo)

04:00 Racquetball – Singolare femminile – Finale l’oro

04:40 Beach korfball misto – Semifinale

04:45 Bocce – Pétanque – Coppie miste – Finale per l’oro

05:15 Racquetball – Singolare maschile – Finale per l’oro

o5:30 Flag football femminile – Finale per il bronzo

05:30 Motonautica – Motosurf Nations Cup a coppie miste – Finale

05:30 Inline freestyle – Classic slalom femminile – Finale (GUSLANDI Ilaria, TOMATIS Alice)

06:00 Softball femminile – Finale per il bronzo

06:00 Softball femminile – Finale per l’oro

06:00 Break dance – B-Girls – Quarti di finale (B-Girl ANTI [Antilai Sandrini])

06:30 Bocce – Volo tiro progressivo femminile – Finale per il bronzo

06:30 Break dance – B-Boys – Quarti di Finale

06:30 Racquetball – Doppio misto – Finale per l’oro

06:45 Bocce – Volo tiro progressivo femminile – Finale per l’oro

07:00 Flag football femminile – Finale per l’oro

07:00 Beach korfball misto – Finale per il bronzo

07:00 Motonautica – Motosurf femminile – Finale

07:00 Powerlifting – Pesi supermassimi equipped maschili – Finale

07:00 Powerlifting – Pesi supermassimi equipped femminili – Finale

07:02 Break dance – B-Girls – Semifinali

07:15 Motonautica – Motosurf maschile – Finale

07:17 Break dance – B-Boys – Semifinali

07:20 Beach korfball misto – Finale per l’oro

07:40 Break dance – B-Girls – Finale per il bronzo

07:49 Break dance – B-Boys – Finale per il bronzo

08:08 Break dance – B-Girls – Finale per l’oro

08:17 Break dance – B-Boys – Finale per l’oro

14:00 CERIMONIA DI CHIUSURA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The World Games Live.

Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 5.00.