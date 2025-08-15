Sport in tvWorld Games
Calendario World Games 2025 oggi: orari 15 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara
Venerdì 15 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, la decima giornata dei World Games 2025 e verranno assegnati altri 15 titoli della manifestazione, così distribuiti: 4 nel pattinaggio a rotelle velocità su pista e nel powerlifting, 2 nelle bocce, nell’arrampicata sportiva e nell’aerobica ed 1 nel duathlon.
L’Italia sarà protagonista con quattro atleti nel pattinaggio a rotelle velocità su pista, mentre saranno otto gli italiani al via nello speed dell’arrampicata sportiva, infine ci saranno degli italiani in semifinale in entrambe le specialità odierne delle bocce.
I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 7.30.
CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI
Venerdì 15 agosto
02:00 Duathlon – Individuale femminile – Finale
02:00 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 1000m sprint femminili – Qualificazioni (VARANI Asja, PALUZZI Edda)
02:30 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 1000m sprint maschili – Qualificazioni (MAIORCA Vincenzo, NIERO Daniel)
03:00 Tiro di campagna – Arco nudo femminile – Fase ad eliminazione diretta
03:00 Bocce – Volo tiro progressivo maschile – Semifinali (SOLIGON Ivan)
03:30 Arrampicata sportiva – Speed single 4 femminile – Qualificazioni (COLLI Beatrice Anna, RANDI Giulia, FIORIO Agnese, STROCCHI Sara)
03:40 Bocce – Pétanque tiro di precisione maschile – Semifinali (CHIAPELLO Andrea)
04:00 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 1000m sprint femminili – Semifinali
04:00 Softball femminile – Preliminari
04:15 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 1000m sprint maschili – Semifinali
04:30 Flag football femminile – Preliminari (ITALIA-Messico)
04:30 Bocce – Pétanque tiro di precisione femminile – Semifinali
04:40 Arrampicata sportiva – Speed single 4 maschile – Qualificazioni (ZURLONI Matteo, ROBBIATI Luca, FOSSALI Ludovico, ZODDA Gian Luca)
05:00 Motonautica – Motosurf maschile – Qualificazioni
05:30 Bocce – Volo tiro rapido a coppie miste – Semifinali (GAMBA Natalie/SOLIGON Ivan)
06:00 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 1000m sprint femminili – Finale
06:00 Arrampicata sportiva – Speed single 4 femminile – Batterie
06:00 Arrampicata sportiva – Speed single 4 maschile – Batterie
06:00 Racquetball – Singolare maschile – Semifinali
06:05 Motonautica – Motosurf maschile – Qualificazioni
06:10 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 1000m sprint maschili – Finale
07:00 Canoa polo femminile – Quarti di finale (ITALIA-Iran)
07:30 Powerlifting – Pesi massimi maschili – Finale
07:30 Powerlifting – Pesi massimi femminili- Finale
07:45 Ginnastica – Aerobica a coppie miste – Qualificazioni (FALERA Matteo/REXHEPI Lucrezia)
08:00 Tiro di campagna – Arco nudo maschile – Fase ad eliminazione diretta
08:00 Racquetball – Singolare femminile – Semifinali
08:15 Bocce – Volo tiro progressivo maschile – Finale per il bronzo
08:25 Bocce – Volo tiro progressivo maschile – Finale per l’oro
08:30 Beach Korfball misto – Preliminari
08:30 Motonautica – Motosurf Nations Cup a coppie miste – Qualificazioni
08:45 Ginnastica – Aerobica a gruppi misti – Qualificazioni (ITALIA)
08:50 Bocce – Pétanque – Classica a coppie miste – Preliminari (BOTTERO Alessia/CHIAPELLO Andrea)
09:00 Canoa polo maschile – Quarti di finale (ITALIA-Spagna)
09:30 Flying Disc – Ultimate a squadre miste – Semifinali
10:00 Motonautica – Motosurf maschile – Semifinali
10:15 Bocce – Volo tiro rapido a coppie miste – Finale per il bronzo
10:30 Bocce – Volo tiro rapido a coppie miste – Finale per l’oro
10:40 Motonautica – Motosurf femminile – Semifinali
11:30 Flag football femminile – Preliminari (ITALIA-Giappone)
11:30 Cheerleading – Pom a coppie – Semifinali Round 1
11:30 Powerlifting – Pesi supermassimi maschili – Finale
11:30 Powerlifting – Pesi supermassimi femminili – Finale
11:45 Sport aerei – Corsa con i droni mista – Sedicesimi (RIZZO Luisa)
12:00 Arrampicata sportiva – Speed single 4 femminile – Finale
12:00 Arrampicata sportiva – Speed single 4 maschile – Finale
12:00 Racquetball – Doppio misto – Quarti di finale
13:00 Ginnastica – Aerobica a coppie miste – Finale
13:00 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 10000m ad eliminazione femminili – Finale (PALUZZI Edda)
13:25 Ginnastica – Aerobica a gruppi misti – Finale
13:30 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 10000m ad eliminazione maschili – Finale (NIERO Daniel)
13:30 Sport aerei – Corsa con i droni mista – Ottavi di finale
PROGRAMMA WORLD GAMES 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: The World Games Live.
Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 7.30.