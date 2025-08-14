World Games
World Games 2025: tutti i podi di giovedì 14 agosto. Tris di medaglie nella kickboxing per l’Italia
Oggi, giovedì 14 agosto, è andata in scena la nona giornata dei World Games 2025, competizione multisportiva riservata a quelle discipline che non godono della ribalta olimpica. Lo spettacolo non è mancato a Chengdu (Cina), dove l’Italia ha cercato di mettersi in mostra nelle varie prove che si sono susseguite. Di seguito il riepilogo di tutti i podi di giovedì 14 agosto ai World Games:
PATTINAGGIO A ROTELLE VELOCITA’ SU PISTA
200m Trial Dual Time donne
1. Ivonne Sarai Nochez Gallardo (El Salvador)
2. Haila Brunet Alvarez (Francia)
3. Fran Vanhoutte (Belgio)
200m Trial Dual Time uomini
1. Jhoan Sebastian Guzman Bitar (Spagna)
2. Kuo Li-Yang (Cina Taipei)
3. Jhon Edwar Tascon Holguin (Colombia)
BILIARDO
Torneo uomini da pool
1. Oliver Szolnoki (Ungheria)
2. Gerson Martinez (Perù)
3. Joshua Filler (Germania)
Carambola 3 sponde uomini
1. Cho Myungwoo (Corea del Sud)
2. Sameh Sidhom (Egitto)
3. Martin Horn (Germania)
Heyball misto
1. Zhang Taiyi (Cina)
2. Jason Theron (Sudafrica)
3. Tang Chunxiao (Cina)
Snooker 15-Reds maschile
1. Xiago Guodong (Cina)
2. Michael Georgiou (Cipro)
3. Alexander Widau (Germania)
5000 metri donne a punti
1. Gabriela Rueda (Colombia)
1. Gabriela Vargas Sarmiento (Ecuador)
3. Larissa Ursula Gaiser (Germania)
5000 metri uomini a punti
1. Julio Cesar Mirena Hortiz (Paraguay)
2. Chao Tsu-Cheng (Cina Taipei)
3. Livio Wenger (Svizzera)
500 metri sprint donne sprint
1. Fran Vanhoutte (Belgio)
2. Liu Yi-Hsuan (Cipro)
3. Catalina Lorca (Cile)
500 metri uomini sprint
1. Jhoan Sebastian Guzman (Spagna)
2. Jhon Edwar Tascon Holguin (Colombia)
3. Zhang Zhenhai (Cina)
ARRAMPICATA SPORTIVA
Speed maschile
1. Chu Shou Hong (Cina)
2. Samuel Ryan Watson (USA)
3. Long Jian Guo (Cina)
Speed femminile
1. Deng Li Juan (Cina)
2. Qin Yu Mei (Cina)
3. Zhou Ya Fei (Cina)
DUATHLON
Gara uomini individuale
1. Benjamin Choquert (Francia)
2. Arnaud Dely (Belgio)
3. Vincent Bierincky (Belgio)
POWERLIFTING
Pesi leggeri uomini
1. Jonathan O’Brian Garcia (USA)
2. Joseph Jordan (Isole Vergini)
3. Antoine Garcia (Francia)
Pesi leggeri donne
1. Tiffany Champon (Francia)
2. Megan-Li Smith (Australia)
3. Pleun Dorett Johanna Dekkers (Paesi Bassi)
KICKBOXING
K1 Style -63.5 kg maschili
1. Hilib Mazur (Ucraina)
2. Amin Guliyev (Azerbaijan)
3. Asilibek Sodikov (Uzbekistan)
K1 Style -75 kg maschili
1. Osaid Jodah (Israele)
2. Dimitar Stoyanov (Bulgaria)
3. Anthony Shcherbatiuk (Ucraina)
K1 Style +91 kg maschili
1. Roman Scherbatiuk (Ucraina)
2. Emin Ozer (Turchia)
3. Khusankhon Baratov (Uzbekistan)
Point Fighting -63 kg maschili
1. Roland Veres (Ungheria)
2. Gabriele Lenzilao (Italia)
3. Borislav Radulov (Bulgaria)
Point Fighting -74 kg maschili
1. Erik Zimmerman (Austria)
2. Jose Santiago Bendfeldt (Guatemala)
3. Carvin Guiliano Burke (Paesi Bassi)
Point Fighting -84 kg maschili
1. Dimitrios Economo (Grecia)
2. Hector Solorio (Messico)
3. Dwayne Morin (Canada)
K1 Style -52 kg femminili
1. Yulia Sachkova (Israele)
2. Klara Strnavodova (Cechia)
3. Daryna Ivanova (Ucraina).
K1 Style -60 kg femminili
1. Valence Bickel (Paesi Bassi)
2. Lucia Cmarova (Slovacchia)
3. Alina Martyniuk (Ucraina)
K1 Style -70 kg femminili
1. Caterina Dias (Portogallo)
2. Polina Grossman (Israele)
3. Aleksandra Krstic (Serbia)
Point Fighting -50 kg femminili
1. Federica Trovalusci (Italia)
2. Aybuke Kilinic (Turchia)
3. Tyra Barada (Slovenia)
Point Fighting -60 kg femminili
1. Evelyn Neyens (Gran Bretagna)
2. Aleksandra Georgieva (Bulgaria)
3. Francesca Ceci (Italia)
Point Fighting -70 kg femminili
1. Andrea Busa (Ungheria)
2. Stefanie Megerle (Germania)
3. Tina Baloh (Slovenia)
SAMBO
-64 kg uomini
1. Sheikh-mansur Khabibulaev (Ain)
2. Maratbek Rakhmetollin (Kazakistan)
3. Oleksandr Voropaiev (Ucraina)
-98 kg maschili
1. Arman Avanesyan (Armenia)
2. Magomed Avanesyan (Armenia)
3. Magomed Gasanov (Ain)
3. Seidou Nij Mouluh (Camerun)
Prova a squadre uomini
1. Ucraina
2. Kazakistan
3. Uzbekistan
-54 kg donne
1. Gulsevar Urakova (Uzbekistan)
2. Luisagna Campos (Venezuela)
3. Akak Uson Kyzy (Kyrgyzstan)
– 80 kg donne
1. Ulbossyn Adilova (Kazakistan)
2. Mavluda Abullaeva (Uzbekistan)
3. Aislinn Agnes Yap (Filippine)
Prova a squadre donne
1. Uzbekistan
2. Kazakistan
3. Ucraina