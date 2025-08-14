CanoaWorld Games
Canoa polo femminile, l’Italia riacciuffa la Danimarca e chiude la prima fase al secondo posto
L’Italia della canoa polo femminile evita per il rotto della cuffia la seconda sconfitta ai World Games 2025 e difende il secondo posto nel Girone B: le azzurre pareggiano per 2-2 con la Danimarca e chiudono alle spalle dei Paesi Bassi.
Domani nei quarti di finale l’Italia affronterà l’Iran, terzo nel Girone A, ed in caso di vittoria sfiderà sabato in semifinale la vincente del match Germania-Danimarca. Dall’altro lato del tabellone gli accoppiamenti sono Paesi Bassi-Cina e Nuova Zelanda-Spagna.
Passando alla cronaca del match odierno, la sfida contro le danesi si rivela particolarmente ostica, tanto che l’equilibrio si spezza soltanto a 1’44” dal termine della prima frazione, grazie alla marcatura di Roberta Elsa Catania, che sfrutta al meglio l’assistenza di Chiara Trevisan e manda le azzurre al riposo in vantaggio per 1-0.
Nella ripresa arriva la reazione della Danimarca, che pareggia a 8’46” grazie ad Anna Thorslund, la quale poco dopo, firma anche la marcatura che a 5’44” spedisce le danesi in vantaggio per 1-2. Le azzurre tentano l’assalto disperato per evitare la sconfitta e vengono premiate a 8″ dalla conclusione dal 2-2 di Roberta Elsa Catania.