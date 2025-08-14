Canoa polo, l’Italia batte anche la Gran Bretagna ed è seconda nella fase a gironi dei World Games

L’Italia maschile della canoa polo chiude con una vittoria la prima fase dei World Games 2025: gli azzurri superano per 4-2 la Gran Bretagna nel terzo turno e si classificano secondi nel Girone A a quota 6, alle spalle della Germania, prima a punteggio pieno con 9.

Nei quarti di finale l’Italia affronterà domani la Spagna, terza nel Gruppo B, e, in caso di successo, nel penultimo atto se la vedrà sabato con la vincente di Danimarca-Cina, mentre dall’altro lato del tabellone le sfide saranno Germania-Polonia e Francia-Gran Bretagna.

Passando alla cronaca del match odierno, in quello che era un vero e proprio scontro diretto per la seconda posizione del girone, nella prima frazione gli azzurri passano in vantaggio a 8’28” con la marcatura di Alessandro Schiano Di Cola, su assist di Andrea Bertelloni. I britannici, però, pareggiano a 4’46” con Suryan McCutcheon, che sigla l’1-1.

Nella seconda parte di gara la Gran Bretagna passa a condurre a 8’39” grazie ad Angus Boyle su assist di Shivan McCutcheon, ma l’Italia reagisce e pareggia già a 7’58” con Andrea Bertelloni, che sfrutta l’assistenza di Tommaso Gaetano Lampo per griffare il 2-2.

Gli azzurri ribaltano lo score a 4’57” con la seconda marcatura personale di Andrea Bertelloni, che firma il 3-2, poi chiudono definitivamente la gara a 17″ dal termine con la realizzazione di Tommaso Gaetano Lampo su assist di Gianmarco Emanuele per il 4-2 conclusivo.