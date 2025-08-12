LIVE World Games 2025 in DIRETTA: l’Italia punta tutto sul pattinaggio a rotelle velocità su strada

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di una nuova ricca ed intensa giornata dei World Games 2025. Tantissime le chance di medaglia che si susseguiranno nella diverse competizioni in programma. L’Italia punta forte sul pattinaggio a rotelle di velocità su strada, con diversi atleti di prim’ordine che proveranno ad agguantare il podio in quel di Chengdu (Cina).

Asja Varani e Vincenzo Maiorca partiranno dalle qualificazioni del 1 lap di pattinaggio velocità su strada in un percorso che culminerà nelle finali direttamente in giornata. In programma anche la corsa 10 km a punti con l’Italia che si affida ad Edda Paluzzi e Daniel Niero. Nel tiro con l’arco spazio a Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco nei gironi eliminatori del ricurvo. Occhi puntati anche sul Fistball maschile in cui gli azzurri sfidano l’Austria nei quarti di finale.

Continuano le emozioni delle arti marziali con gli incontri per le medaglie di ju-jitsu e wushu, mentre nel korfball sarà da seguire la finale del torneo a squadre miste tra Olanda e Beglio. Per quel che riguarda il beach handball spazio alle finalissime per l’oro tra Argentina e Germania (femminile), e tra Portogallo e Germania (maschile). Ci sarà infine da divertirsi con il parkour nelle specialità freestyle e velocità.

La giornata dei World Games 2025 inizierà alle 3.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 7.30. Buon divertimento e forza azzurri!