Basket, Pozzecco: “Vogliamo iniziare col piede giusto”. Melli: “Speriamo di ripagare l’affetto con un bel weekend”

Presentata oggi la Trentino Basket Cup, vale a dire l’evento che apre la prima due giorni dell’Italia verso gli Europei maschili di fine agosto-prima metà di settembre che la squadra azzurra inizierà ad affrontare in quel di Limassol, Cipro. Naturalmente sono arrivate anche le prime parole in sede di conferenza stampa di presentazione.

Così Nicolò Melli, il capitano azzurro, nelle parole riportate dalla FIP: “La Trentino Basket Cup è diventato un rito per noi, tappa obbligata della nostra preparazione estiva. Siamo felici di essere di nuovo qui, speriamo di ripagare tutto questo affetto con un bel weekend di pallacanestro. Sono i primi test ma sono comunque occasioni importanti di crescita“.

Gianmarco Pozzecco ha ricordato non soltanto il luogo delle partite, ma anche quello del ritiro: “Essere qui a Trento, così come iniziare la preparazione a Folgaria, è sempre molto bello. Posso assicurare che i miei giocatori sono pronti e focalizzati sull’obiettivo, vogliamo giocare un grande Europeo e iniziare col piede giusto già in questo weekend“.

L’Italia giocherà domani contro l’Islanda la prima delle due partite, alle ore 20:00, e replicherà domenica alle 19:00 contro una tra Polonia (Jeremy Sochan, ma non solo) e Senegal (Tacko Fall). Tappe successive: Trieste (Lettonia, 9 agosto), Bologna (Argentina, 14 agosto), Torneo Acropolis ad Atene (Lettonia e Grecia, 21 e 22 agosto).