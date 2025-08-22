Basket: l’Italia sfida la Grecia nell’ultimo test prima degli Europei

Si chiude questa sera la preparazione dell’Italbasket agli Europei 2025, in programma dal 27 agosto al 14 settembre. Avversaria di giornata sarà proprio quella Grecia che gli azzurri affronteranno anche il prossimo 28 agosto nel match d’esordio del Girone C di Eurobasket 2025.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRECIA DEL TORNEO ACROPOLIS DI BASKET DALLE 19.00

La Grecia si presenta con la sua stella più lucente, Giannis Antetokounmpo, cui si affiancano altri giocatori di assoluto livello come Kostas Sloukas e Dinos Mitoglou. Sarà, dunque, una sfida molto interessante per diversi motivi. Perché è l’ultimo test prima degli Europei, perché la Grecia è una squadra il cui livello può essere comparato a quello azzurro e, come detto, perché proprio gli ellenici saranno i primi avversari degli azzurri all’Europeo.

Sarà, dunque, l’ultima occasione per coach Pozzecco di lavorare sull’amalgama della squadra in una partita “vera”, con la necessità primaria di continuare l’inserimento di Darius Thompson negli schemi azzurri e di dare minutaggio a Danilo Gallinari, ultimo arrivato in squadra, assieme ai compagni. A ciò si aggiunge la dolorosa scelta dell’ultimo taglio da effettuare per scegliere i 12 azzurri per Cipro, con Riccardo Rossato indiziato numero 1 per l’addio.

Sarà, anche, l’occasione per capire se il passo falso di ieri sera con la Lettonia è stato – appunto – un passo falso o se i problemi, soprattutto in attacco, degli azzurri possono essere un campanello d’allarme in vista degli Europei. Pozzecco cercherà risposte ai quesiti nati ieri contro la Grecia, sperando che un ko prima degli Europei sia scaramantico.