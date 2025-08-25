Baseball
Baseball: Bologna pareggia la serie con San Marino, Parmaclima ad un passo dalla finale
Bologna riapre i giochi. L’Unipol Fortitudo ha vinto la gara-2 valida per la semifinale della Serie A 2025 di baseball, battendo per 0-3 San Marino portando così la serie sull’1-1. Match di grande controllo quello degli emiliani, abili a tenere bloccato l’attacco degli avversari mettendo a referto complessivamente otto valide contro le otto dei rivali.
Il tabellino si è smosso nello specifico al secondo inning, precisamente per merito di un doppio di Albert e di un singolo a destra di Dobboletta, preludio del definitivo tris segnato invece con un altro singolo, stavolta al centro, sempre di Albert.
Tutto facile invece per Parmaclima che, dopo il trionfo di ieri, ha vinto ancora contro Macerata passando per 7-2, non rischiando praticamente nulla nel corso dei nove inning ed arrivando al parziale di 5-0 dopo il sesto.
Le due gare-3 si svolgeranno giovedì 28 agosto. Per la compagine marchigiana, spalle al muro, sarà l’ultima spiaggia per continuare a sperare.