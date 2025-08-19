Baseball: Parmaclima e Macerata raggiungono San Marino in semifinale. Bologna allunga la serie

Arrivano altri responsi dal Campionato di Serie A 2025 di baseball, rassegna giunta alla fase dei quarti. Nella giornata odierna infatti Parmaclima e Macerata hanno staccato il pass per la semifinale, mentre la Fortitudo Bologna ha pareggiato, quindi allungato, l’avvincente serie contro Grosseto.

Ma andiamo con ordine. La compagine parmigiana si è resa artefice di una partita oltremodo perfetta su più aspetti contro Reggio Emilia, terminata con il larghissimo punteggio di 14-0, sintomo di un match dominato in lungo ed in largo. Molto bene anche la squadra marchigiana, capace di battere per 7-1 Nettuno.

Grande impatto poi per Bologna che, in rimonta, ha battuto per 13-6 Grosseto dopo essere partita da uno svantaggio di 4-0. Domani, alle 20:00, ci sarà la resa dei conti finale.

Ricordiamo che nella giornata di ieri San Marino ha invece battuto 6-4 la BBC Grosseto, assicurandosi per prima un posto per il penultimo atto.