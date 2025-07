Badminton: tutte asiatiche le vittorie alle Universiadi 2025

Si sono conclusi tutti i tornei di badminton alle Universiadi 2025, disputati in quel di Mülheim an der Ruhr, che si trova a metà strada tra Duisburg ed Essen nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Cinque finali e cinque successi in quota asiatica, in uno sport che non ha visto al via rappresentante italiano alcuno.

Nel doppio maschile, che poi è quello che ha chiuso il programma, vittoria per i sudcoreani Yong Jin e Jongmin Lee a spese dei cinesi He Chen Cui e Jian Qin Peng con il punteggio di 15-10 15-10, il tutto senza mai realmente correre alcun rischio di sorta. Si tratta del sedicesimo oro della Corea del Sud alle Universiadi nel badminton dal 2007.

Nel doppio femminile, invece, unico successo cinese: lo conquistano Qian Li e Yi Duo Wang, vittoriose per 15-8 7-15 15-9 contro le portacolori di Taiwan (Cina Taipei secondo la dizione sportiva) Yu Chieh Jheng e Yu-Hsuan Sung. Il misto, invece, è appannaggio del derby taiwanese vinto da Hsuan-Yi Wu/Chu Yun Yang su Cheng Kuan Chen/Yin-Hui Hsu: 15-8 17-15 il punteggio conclusivo.

Infine, i due singolari. Nel femminile derby in salsa thailandese tra Thamonwan Nithittikrai e Tidapron Kleebyeesun. La prima compie la rimonta vincente per 18-20 15-7 15-8. Nel maschile, invece, Yen-Chen Ting regala un altro oro al contingente taiwanese battendo per 15-8 15-5 l’unico europeo finalista tra tutte le manifestazioni, il francese Enogat Roy. Nella scorsa settimana si era tenuto il concorso a squadre miste, vinto dalla Cina.