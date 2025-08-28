BadmintonTennis
Badminton: ai Mondiali i francesi avanzano nel singolare maschile
I campionati Mondiali di badminton, competizione in corso di svolgimento a Parigi, concludono la terza giornata di gare nell’Adidas Arena. L’Italia ha rapidamente esaurito la sua presenza nella rassegna iridata, ma le diverse competizioni continuano il percorso per decretare i vincitori dei diversi titoli.
Nel singolare maschile continua l’avanzata dei giocatori francesi. Christo Popov, testa di serie numero 10, regola 21-15 21-16 il giocatore di Honk Hong Long Angus Ng Ka. Alex Lanier si libera, senza eccessivi patemi, del croato Aria Dinata, mentre Toma Junior Popov passa il turno superando il cingalese Viren Nettasinghe.
In campo femminile avanzano la testa di serie numero uno, la coreana Young Han Se, e la seconda favorita del tabellone, la cinese Zhi Yi Wang, Rispettano il pronostico favorevole anche la cinese Yu Fei Chen, testa di serie numero 4, vincitrice alla distanza sulla danese Mia Blichfeldt, e la giapponese Akane Yamaguchi, quinta testa di serie.
Non c’è tempo per rifiatare, tra poche ore si torna in campo per vivere una nuova entusiasmante giornata di gare. La competizione iridata ha preso il via lunedì 25 agosto e regalerà emozioni agli appassionati fino a domenica 31, giornata in cui i vari tornei troveranno la loro naturale conclusione.
MONDIALI BADMINTON 2025: RISULTATI DI OGGI
SINGOLARE MASCHILE
Kean Yew Loh [9]-Kalle Koljonen (FIN) 21-14 21-14
Jun Hao Leong (MAL)-Kenta Nishimoto (JPN) [14] 21-17 13-21 23-25
Ade Resky Dwicahyo(AZE)- Jonatan Christie (INA) [5] 9-21 9-17
Christo Popov (Fra) [10]- Long Angus Ng Ka (HKG) 21-15 21-16
Alex Lanier (FRA) [7]- Aria Dinata (CRO) 21-17 21-13
Viren Nettasinghe (Sri Lanka)-Toma Junior Popov (FRA) [15] 17-21 9-21
Kodai Naraoka (JPN) [8]- Nhat Nguyen (IRE) 21-18 21-14
Fabian Roth (GER) [14]-Yiu Cheuk Lee (HKG) [13] 16-21 21-23
Guang Zu Lu (CHN) [11] – Victor Lai (CAN) 21-13 12-21 10-21
Ethan Rose (ENG) -Tien Chen Chu (TPE) 14-21 12-21
Prannoy (IND)-Antonsen (DEN) [2] 8-21 21-17 21-23
SINGOLARE FEMMINILE
Jia Min Yeo (SGP) [13]- Busanan Ongbamrungphan (THA) 17-21 20-22
Kim Ga Eun(KOR)- Akane Yamaguchi (JPN) [5] 19-21 19-21
Wen Chi Hsu (Twn)- Tomoka Miyazaki (Jpn) [8] 10-21 21-13 10-21
Gregoria Mariska Tunjung (INA) [7]- Julie Dawall Jakobsen (DEN) 21-17 21-8
Karupathevan Letshanaa (MAL)-V. Sindahu Pusarla (IND) [15] 19-21 15-21
Yu Fei Chen (CHN) [4]- Mia Blichfeldt (DEN) 21-13 16-21 21-10
Young Han Se (KOR) [1]-Yvonne Li(GER) 21-15 21-7
Yu Jin Sim (KOR)- Ranithma Liyanage(Sri Lanka) 21-14 21-16
Juliana Viana Vieira (BRA) -Putri Ksuma Wardani (INA) [9] 15-21 11-21
Hsian Ti Lin (TPE)-Zhi Yi Wang (CHN) [2] 18-21 7-21
Thuy Linhn Nguyen (VIE) -Kirsty Gilmour (SCO) 21-17 23-21
DOPPIO MASCHILE
Arif/Yap (MAL) -Kedren/ Puavaranukroh (THA) [12] 21-13 21-17
Liu/Yang (TWN)-Rankoreddy/Shetty (IND) [9] 20-22 13-21
Kjaer/ Søgaard (DEN) [7]-Gutama /Isfahani (INA) 21-18 18-21 26-24
Grimley/Grimley (SCO) -Chia/Soh (MAL) [2] 15-21 16-21
Kral/Kral (CZE) -Chen/Liu (CHN) [11] 7-21 19-21
Garcia/Piris (ESP) -Liang/Wang (CHN) [6] 16-21 19-21
Chen/Smith (USA) -Goh/Izzudin (MAL) [3] 21-19 10-21 17-21
Nguyen/Tran (VIE) -Lee/Yang (TPE) [16] 5-21 18-21
DOPPIO FEMMINILE
Stoeva/Stoeva (BUL) -Go/Teoh (MAL) [16] 21-11 21-9
Hee/Jin (SGP) [14]- Puavaranukroh/ Paewsampran (THA) [3] 18-21 12-21
Somerville/Yu (AUS) -Fukushima/Matsumoto (JPN) [8] 19-21 18-21
Ercetin/Inci (TUR) -Matsuyama/Shida (JPN) [2] 9-21 12-21
Sung/Yu (TPE) -Yeung/yYeung (HKG) [15] 15-21 15-21
Lui/Tsang (HKG) [10]-Tan/Thinaah (MAL) [2] 17-21 14-21
Margueritte/ Vallet (FRA) -Mayasari/Ramadhanti (INA) [12] 13-21 12-21
Harris/Tolman (GBR) -Hsieh/Hung (TPE) [11] 9-21 6-21
DOPPIO MISTO
Yan Zhe Feng/Dong Ping Huang (CHN) [1]- Christiansen/ Bøje (DEN) 21-14 13-21 18-21
Tse/Tang (HKG) [5]-Rivaldy/Mentari (INA) 21-16 21-14
Kapila/Krasto (IND) [16] -Magee/Ryan (IRE) 21-11 21-16
Gicquel/Del Rue (FRA) [8]- Farias/Lima (BRA) 21-9 21-15
Bourakkadi/Michalski (GER)-Hoo/Cheng (MAL) [15] 10-21 21-18 12-21
Cheng /Zhang (CHN)-Dunn/Macpherson (SCO) 21-17 24-22
Hemming/Van Leeuwen (GBR)-Jiang/Wei (CHN) 21-18 13-21 15-21