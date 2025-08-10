Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

7 secondi fa

il

Il numero 1 del mondo domina con un doppio 6-1 in meno di un’ora e sfiderà Diallo nel prossimo turno. Altra amara sconfitta per Musetti sul cemento, fuori anche Cobolli al tiebreak decisivo. Avanti Sonego. Ne parliamo oggi alle 8:30 in diretta su TennisMania: analisi e commenti LIVE!

Argomenti correlati:
Pubblicità