ATP Cincinnati 2025, avanzano Roberto Bautista Agut e Reilly Opelka. Sorprese Landaluce e Basavareddy

Calato il sipario su un’altra giornata di incontri nel Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio si sono dovuti annotare risultati anche sorprendenti. In casa Italia è arrivato il successo di Luca Nardi (lucky loser) contro l’argentino Thiago Agustin Tirante. Il pesarese nel secondo turno giocherà contro il canadese Denis Shapovalov. Niente da fare per Mattia Bellucci, battuto dal bosniaco Damir Dzhumur. Sarà quest’ultimo a giocare contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo), in una rivincita di quanto accaduto quest’anno sulla terra rossa del Roland Garros.

Parte bassa in cui prosegue l’avventura del serbo Hamad Medjedovic, a segno contro l’americano Aleksandar Kovacevic (6-2 6-3). Sul suo cammino ci sarà l’olandese Tallon Griekspoor. Il russo Andrey Rublev (n.9 del seeding) conosce il nome del suo prossimo avversario, si tratta del mancino americano Learner Tien che si è imposto in maniera piuttosto netta (6-3 6-4) contro lo svizzero Leandro Riedi. Destino noto anche per il ceco Jakub Mensik, che esordirà contro l’americano Ethan Quinn, a sorpresa vincitore contro il serbo Miomir Kecmanovic (7-6 (5) 6-4).

Luciano Darderi e Alexander Popyrin avranno preso nota dei riscontri dei match, visti i nomi dei prossimi rivali. L’italo-argentino giocherà contro l’argentino Francisco Comesana, a segno contro lo spagnolo Jaume Munar, mentre l’aussie (n.21 del seeding) affronterà il qualificato iberico Martin Landaluce, vittorioso contro l’altro qualificato americano, Patrick Kypson, 3-6 6-3 6-2.

Partite in cui gli esperti Reilly Opelka e Alvaro Bautista Agut sono riusciti a farsi largo. Lo statunitense si è imposto per 7-5 7-6 (3) contro il boliviano Hugo Dellien e affronterà l’australiano Alex de Minaur (n.6 del seeding), mentre Bautista Agut ha prevalso contro il tedesco Daniel Altmaier (n.60 del mondo) per 7-6 (5) 7-6 (1) e se la vedrà contro il britannico Cameron Norrie (n.32 del seeding).

Proseguono nel loro cammino anche i giovani Basavareddy e Blockx, a segno contro l’australiano Aleksandar Vukic e l’americano Marcos Giron. Il belga sfiderà lo statunitense Brandon Nakashima, mentre il giovane americano incrocerà il tedesco Alexander Zverev (n.3 del mondo). Gli accoppiamenti sono stati completati con Shelton-Carabelli, Lehecka-Boyer, Walton-Medvedev, Khachanov-Royer e Brooksby-Fils.