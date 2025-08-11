ATP Cincinnati 2025, Alcaraz, Zverev e Shelton accedono ai sedicesimi. Fuori De Minaur e Medvedev

Il torneo ATP di Cincinnati propone, nel menu domenicale, i match della parte bassa dei trentaduesimi di finale. Passano il turno, rispettando il pronostico favorevole della vigilia, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il tedesco Alexander Zverev e l’americano Ben Shelton. Si ferma subito la corsa dell’australiano Alex De Minaur e del russo Daniil Medvedev.

Debutto vincente per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, testa di serie numero 2, batte 6-1 2-6 6-3, in un’ora e quarantatré minuti, il bosniaco Damir Dzumhur. Alexander Zverev, terzo favorito del tabellone, stende 6-3 6-3, in poco più di un’ora, lo statunitense Nishesh Basavareddy. L’americano Ben Shelton, vincitore del torneo ATP di Toronto, resta in campo meno di un’ora al suo esordio nel torneo. L’argentino Camilo Ugo Carabelli si ritira infatti sul punteggio di 6-4 3-1 a favore del suo rivale. Adam Walton firma la seconda sorpresa di giornata. L’australiano rimonta 6-7(0) 6-4 6-1, in due ore e ventitré minuti, il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 12.

Lo statunitense Reilly Opelka firma la grande sorpresa di giornata. L’americano supera 7-6(6) 6-4, in un’ora e quarantuno minuti, l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 6. Il ceco Jiri Lehecka, ventiduesimo favorito del seeding, rimonta 4-6 6-1 6-4, in un’ora e cinquantatré minuti, la wild card americana Tristan Boyer. L’argentino Francisco Comesana approfitta di un Luciano Darderi in non perfette condizioni e passa il turno. L’azzurro, testa di serie numero 29, si ritira sul punteggio di 6-4 3-1 a favore dell’avversario. Coglie un successo che vale oro Luca Nardi. Il tennista pesarese ribalta 6-7(5) 6-3 6-4, in due ore e trenta minuti, il canadese Denis Shapovalov.

Il ceco Jakub Mensik, sedicesima testa di serie, liquida 6-4 6-2, in un’ora e sedici minuti, l’americano Ethan Quinn. Il russo Andrey Rublev, testa di serie numero nove, elimina 7-6(4) 6-3, in un’ora e quarantacinque minuti, lo statunitense Learner Tien. Lo spagnolo Roberto Bautista Agut impiega un’ora e cinquantadue minuti per sgretolare la resistenza del britannico Cameron Norrie, sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3. L’americano Brandon Nakashima vince 4-6 6-3 7-6(5) la battaglia con il belga Alexander Blockx.

L’australiano Alexei Popyrin, testa di serie numero 21, piega 7-6(3) 6-3, in due ore e diciotto minuti, lo spagnolo Martin Landaluce. L’americano Jenson Brooksby, numero 101 del ranking ATP, regola 7-5 6-1, in poco meno di due ore, il francese Arthur Cazaux. Il serbo Hamad Medjedovic sorprende 6-4 7-6(3) l’olandese Tallon Griekspoor, ventiseiesima testa di serie. Il russo Karen Khachanov, quattordicesimo favorito del seeding americano, batte 6-4 7-6(6) del qualificato francese Valentin Royer.