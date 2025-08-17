A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Austria 2025

L’edizione 2025 del Gran Premio di Austria di MotoGP si disputerà nel primo pomeriggio di domenica 17 agosto. La gara rappresenterà il climax di un weekend diventato ormai appuntamento fisso per quanto concerne la fase centrale della stagione. Difatti, dopo la sua rinascita (avvenuta nel 2016), Spielberg è sempre stata collocata in calendario in piena estate.

Storica riserva di caccia di Ducati, che qui proprio nel 2016 tornò al successo dopo un’astinenza lunga 100 gare esatte. L’affermazione conseguita all’epoca da Andrea Iannone pose fine al digiuno cominciato dopo la vittoria di Casey Stoner in Australia, nell’autunno 2010. La Casa di Borgo Panigale ha successivamente tramutato il contesto in un proprio feudo.

Complessivamente, Ducati ha conquistato 9 degli 11 Gran Premi disputati nell’epoca contemporanea! Battuta solamente da KTM e sempre a causa di circostanze anomale (una gara spezzata in due dalla bandiera rossa nel 2020 e un’altra competizione caratterizzata da un violentissimo acquazzone nel 2021). Cosa accadrà quest’oggi? Per scoprirlo, non resta che seguire il Gran Premio di Austria in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 17 agosto

Ore 13:00 MotoE, Gara-2 a Spielberg (AUT) – Differita in chiaro.

Ore 14:00 Moto3, Gara a Spielberg (AUT) – Differita in chiaro.

Ore 15:15 Moto2, Gara a Spielberg (AUT) – Differita in chiaro.

Ore 17:00 MotoGP, Gara a Spielberg (AUT) – Differita in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP AUSTRIA 2025 OGGI

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Spielberg. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento austriaco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Austria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 17 agosto (orari italiani)

Ore 09:40-09.50 MotoGP , Warm Up da Spielberg (AUT) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 11:00 Moto3, Gara da Spielberg (AUT) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 12:15 Moto2, Gara da Spielberg (AUT) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 14:00 MotoGP, Gara da Spielberg (AUT) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)