A che ora Italia-Cina, Mondiali volley femminile U21: programma, tv, streaming

Domani, venerdì 15 agosto, si ricomincerà dopo un giorno di pausa ed andranno in scena tutti i quarti di finale dei Mondiali under 21 2025 di volley femminile, in corso di svolgimento in Indonesia: l’Italia, che nella prima fase ha chiuso seconda nel Gruppo C e poi agli ottavi ha battuto la selezione di casa, sarà invece opposta alla Cina nella sfida che avrà inizio alle ore 12.00 italiane.

Il match Italia-Cina dei Mondiali under 21 di volley femminile non sarà trasmesso in diretta tv, ma tutti gli incontri della rassegna saranno fruibili in diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World, infine OA Sport proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ITALIA-CINA U21 VOLLEY FEMMINIILE 2025

Venerdì 15 agosto

Ore 12.00 italiane – Quarti di finale

Italia-Cina – Diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World

