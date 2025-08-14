Europei Under 22 di beach volley al via a Baden: azzurri in due gironi di ferro, obiettivo superare il primo turno

Prende il via oggi a Baden il Campionato Europeo Under 22 di beach volley, appuntamento cruciale per le giovani promesse del continente. L’Italia si presenta al via con due coppie, una maschile e una femminile, entrambe inserite in gironi di altissimo livello, dove il margine d’errore sarà ridotto al minimo. La formula è chiara: la prima classificata di ogni girone accederà direttamente agli ottavi di finale, mentre seconda e terza passeranno dai sedicesimi; la quarta, invece, sarà eliminata. Servirà dunque partire con il piede giusto per mantenere viva la corsa verso le fasi decisive.

L’Europeo Under 22 non è solo una vetrina per i giovani talenti, ma spesso un’anteprima di quelle che saranno le star del circuito maggiore nei prossimi anni. Molti protagonisti di questa edizione, infatti, hanno già messo piede nel World Tour, accumulando esperienza preziosa da mettere a frutto in un contesto continentale. Per l’Italia l’obiettivo minimo è superare la fase a gironi con entrambe le coppie, evitando l’eliminazione diretta e provando a spingersi fino ai quarti. Ma per riuscirci serviranno prestazioni solide, concentrazione massima e la capacità di sfruttare ogni occasione, soprattutto contro avversari già abituati a palcoscenici internazionali di alto livello.

Nel tabellone femminile, Arianna Aliotta e Nicole Viti (teste di serie numero 22) sono state sorteggiate nella Pool F, un vero e proprio girone di ferro. Le azzurre se la vedranno con le polacche Ciezkowska/Lunio [6] e le svizzere Bossart/Kernen [11], entrambe già protagoniste nel circuito World Tour, oltre che con le ucraine Kurnikova/Nikitchuk [27]. L’esordio è previsto oggi alle 10:10 sul campo 4 contro Bossart/Kernen SUI [11], subito una sfida durissima. Nel pomeriggio, alle 16:50, secondo match contro Ciezkowska/Lunio POL [6]; domani chiusura del girone contro Kurnikova/Nikitchuk UKR [27].

Nel torneo femminile spicca una folta schiera di coppie già abituate alle sabbie internazionali. Ciezkowska/Lunio (POL) [6] e Bossart/Kernen (SUI) [11] arrivano entrambe da esperienze nel World Tour e, per una curiosa coincidenza, sono finite nello stesso girone dell’Italia di Aliotta/Viti, rendendo subito la vita complicata alle azzurre. Altre formazioni di spicco sono le spagnole Carro M./Izuzquiza, le finlandesi Sinisalo/Hirvonen, le ceche Pavelková/Pavelková [2] e le norvegesi Mol/Sunde, tutte dotate di solidità tecnica e capacità di gestione nei momenti caldi. A completare il quadro delle possibili protagoniste ci sono le padrone di casa Berger/Hohenauer, trascinate dal tifo e dalla familiarità con il campo. Un torneo femminile dunque aperto, dove esperienza e fisicità saranno armi decisive fin dalla fase a gironi.

Sul fronte maschile, l’Italia sarà rappresentata da Lorenzo Marchesan e Filippo Sanguanini (teste di serie numero 5), inseriti nella Pool E insieme ai Kosanc/Mugerli SLO [12], agli Andersen/Madsen DEN [21] e ai norvegesi Utvik/Kjemperud [28]. Anche per loro il cammino sarà impegnativo, visto il livello medio-altissimo del torneo. Tra i favoriti per il titolo ci sono i francesi Rotar/Canet [4], considerati la coppia da battere, gli olandesi Sonneville/Groenewold [9], i polacchi Czachorowski/Lejawa [11], i lettoni Bulgacs O./Fokerots [3], i norvegesi Aas/Mol [2] e gli austriaci Hammarberg/Berger T. [1].

Esordio oggi alle 12:40 sul campo 3 contro Utvik/Kjemperud NOR [28], poi domani seconda gara alle 10:30 contro Andersen/Madsen DEN [21] e ultima sfida di girone alle 15:20 contro Kosanc/Mugerli SLO [12].

In campo maschile c’è una coppia che parte con il peso dei favori del pronostico: i francesi Rotar/Canet [4], già protagonisti di prestazioni di spessore nel circuito giovanile e pronti a imporsi anche a livello continentale. Non meno pericolosi gli olandesi Sonneville/Groenewold, sempre regolari e tecnicamente completi, e i polacchi Czachorowski/Lejawa [11], che uniscono potenza e solidità difensiva. Il lotto dei contendenti al titolo si allarga con i lettoni Bulgacs/Fokerots [3], dotati di grande fisicità, i norvegesi Aas/Mol [2], che portano con sé il peso di un cognome importante, e gli austriaci Hammarberg/Berger T. [1], altra coppia accreditata per la vittoria finale, spinta dal pubblico di casa. Qui il fattore campo, la gestione del vento e la capacità di leggere i momenti chiave delle partite potrebbero essere determinanti per rompere gli equilibri.

TORNEO MASCHILE

Pool A

2 14-Aug 14:20 2 Flückiger/Amrein SUI [16] Lycett/Ruddick ENG [17]

1 14-Aug 14:20 CC Hammarberg/Berger T. AUT [1] Venios/Karykas GRE [32]

18 15-Aug Flückiger/Amrein SUI [16] Venios/Karykas GRE [32]

17 15-Aug Hammarberg/Berger T. AUT [1] Lycett/Ruddick ENG [17]

34 15-Aug Lycett/Ruddick ENG [17] Venios/Karykas GRE [32]

33 15-Aug Hammarberg/Berger T. AUT [1] Flückiger/Amrein SUI [16]

Pool B

4 14-Aug 13:30 2 Penasse/Kalle EST [15] Corcoran/Davoren IRL [18]

3 14-Aug 13:30 CC Aas/Mol NOR [2] Klemen/Sponer AUT [31]

20 15-Aug Penasse/Kalle EST [15] Klemen/Sponer AUT [31]

19 15-Aug Aas/Mol NOR [2] Corcoran/Davoren IRL [18]

36 15-Aug Corcoran/Davoren IRL [18] Klemen/Sponer AUT [31]

35 15-Aug Aas/Mol NOR [2] Penasse/Kalle EST [15]

Pool C

6 14-Aug 11:50 CC Niemeier/Borbély HUN [14] Jancok/Lapos SVK [19]

5 14-Aug 11:50 2 Bulgacs O./Fokerots LAT [3] Ramsay/Turnbull SCO [30]

22 15-Aug Niemeier/Borbély HUN [14] Ramsay/Turnbull SCO [30]

21 15-Aug Bulgacs O./Fokerots LAT [3] Jancok/Lapos SVK [19]

38 15-Aug Jancok/Lapos SVK [19] Ramsay/Turnbull SCO [30]

37 15-Aug Bulgacs O./Fokerots LAT [3] Niemeier/Borbély HUN [14]

Pool D

8 14-Aug 11:50 4 Palubinskas/Piesina LTU [13] Viljamaa/Hänninen FIN [20]

7 14-Aug 11:50 3 Rotar/Canet FRA [4] Mañanes M/Guerrero ESP [29]

24 15-Aug Palubinskas/Piesina LTU [13] Mañanes M/Guerrero ESP [29]

23 15-Aug Rotar/Canet FRA [4] Viljamaa/Hänninen FIN [20]

40 15-Aug Viljamaa/Hänninen FIN [20] Mañanes M/Guerrero ESP [29]

39 15-Aug Rotar/Canet FRA [4] Palubinskas/Piesina LTU [13]

Pool E

10 14-Aug 12:40 4 Kosanc/Mugerli SLO [12] Andersen/Madsen DEN [21]

9 14-Aug 12:40 3 Marchesan/Sanguanini ITA [5] Utvik/Kjemperud NOR [28]

26 15-Aug Kosanc/Mugerli SLO [12] Utvik/Kjemperud NOR [28]

25 15-Aug Marchesan/Sanguanini ITA [5] Andersen/Madsen DEN [21]

42 15-Aug Andersen/Madsen DEN [21] Utvik/Kjemperud NOR [28]

41 15-Aug Marchesan/Sanguanini ITA [5] Kosanc/Mugerli SLO [12]

Pool F

12 14-Aug 12:40 2 Czachorowski/Lejawa POL [11] Laufer/Hidekel Yari ISR [22]

11 14-Aug 12:40 CC Kurt/Tür TUR [6] Nedetzky/Holzinger AUT [27]

28 15-Aug Czachorowski/Lejawa POL [11] Nedetzky/Holzinger AUT [27]

27 15-Aug Kurt/Tür TUR [6] Laufer/Hidekel Yari ISR [22]

44 15-Aug Laufer/Hidekel Yari ISR [22] Nedetzky/Holzinger AUT [27]

43 15-Aug Kurt/Tür TUR [6] Czachorowski/Lejawa POL [11]

Pool G

14 14-Aug 13:30 4 Kozii/Tymchenko UKR [10] Skuletic/Arambasic SRB [23]

13 14-Aug 13:30 3 Oliva/Cerva CZE [7] Muhammad A./Mammadov I. AZE [26]

30 15-Aug Kozii/Tymchenko UKR [10] Muhammad A./Mammadov I. AZE [26]

29 15-Aug Oliva/Cerva CZE [7] Skuletic/Arambasic SRB [23]

46 15-Aug Skuletic/Arambasic SRB [23] Muhammad A./Mammadov I. AZE [26]

45 15-Aug Oliva/Cerva CZE [7] Kozii/Tymchenko UKR [10]

Pool H

16 14-Aug 14:20 4 Sonneville/Groenewold NED [9] Bytyqi/KV Vellaznimi KOS [24]

15 14-Aug 14:20 3 Hikel/Pieper GER [8] Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [25]

32 15-Aug Sonneville/Groenewold NED [9] Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [25]

31 15-Aug Hikel/Pieper GER [8] Bytyqi/KV Vellaznimi KOS [24]

48 15-Aug Bytyqi/KV Vellaznimi KOS [24] Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [25]

47 15-Aug Hikel/Pieper GER [8] Sonneville/Groenewold NED [9]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

2 14-Aug 11:00 2 Rakauskaite/Gurciute LTU [16] Hododi/Miu ROU [17]

1 14-Aug 11:00 CC Berger/Hohenauer L. AUT [1] Alexoglou/Paschalaki GRE [32]

18 14-Aug 17:40 2 Rakauskaite/Gurciute LTU [16] Alexoglou/Paschalaki GRE [32]

17 14-Aug 17:40 CC Berger/Hohenauer L. AUT [1] Hododi/Miu ROU [17]

34 15-Aug Hododi/Miu ROU [17] Alexoglou/Paschalaki GRE [32]

33 15-Aug Berger/Hohenauer L. AUT [1] Rakauskaite/Gurciute LTU [16]

Pool B

4 14-Aug 09:20 2 Mol/Sunde NOR [15] Gonzalez/Danenberg ISR [18]

3 14-Aug 09:20 CC Pavelková K./Pavelková A. CZE [2] Boyd A./Zierler AUT [31] 2-0 (21-11, 21-19)

20 14-Aug 16:00 CC Mol/Sunde NOR [15] Boyd A./Zierler AUT [31]

19 14-Aug 16:00 2 Pavelková K./Pavelková A. CZE [2] Gonzalez/Danenberg ISR [18]

36 15-Aug Gonzalez/Danenberg ISR [18] Boyd A./Zierler AUT [31]

35 15-Aug Pavelková K./Pavelková A. CZE [2] Mol/Sunde NOR [15]

Pool C

6 14-Aug 08:30 CC Vasvári, Z./Kun HUN [14] Djurov/Balac SRB [19] 2-0 (21-9, 21-5)

5 14-Aug 08:30 2 Ēbere/Konstantinova LAT [3] Kielak/Okla POL [30] 1-2 (21-15, 10-21, 14-16)

22 14-Aug 15:10 2 Vasvári, Z./Kun HUN [14] Kielak/Okla POL [30]

21 14-Aug 15:10 3 Ēbere/Konstantinova LAT [3] Djurov/Balac SRB [19]

38 15-Aug Djurov/Balac SRB [19] Kielak/Okla POL [30]

37 15-Aug Ēbere/Konstantinova LAT [3] Vasvári, Z./Kun HUN [14]

Pool D

8 14-Aug 08:30 4 Sinisalo, S./Hirvonen FIN [13] Ocal/Simdim TUR [20] 2-0 (21-11, 21-16)

7 14-Aug 08:30 3 Carro M/Izuzquiza ESP [4] Krieva P./Kotāne LAT [29] 2-0 (21-16, 21-15)

24 14-Aug 15:10 4 Sinisalo, S./Hirvonen FIN [13] Krieva P./Kotāne LAT [29]

23 14-Aug 15:10 CC Carro M/Izuzquiza ESP [4] Ocal/Simdim TUR [20]

40 15-Aug Ocal/Simdim TUR [20] Krieva P./Kotāne LAT [29]

39 15-Aug Carro M/Izuzquiza ESP [4] Sinisalo, S./Hirvonen FIN [13]

Pool E

10 14-Aug 09:20 4 Bednjanič/Kalar SLO [12] Pira/Llugaliu KOS [21] 2-0 (21-7, 21-12)

9 14-Aug 09:20 3 Serdiuk/Romaniuk UKR [5] Knoblochova/Petrikova CZE [28] 2-0 (21-16, 21-9)

26 14-Aug 16:00 4 Bednjanič/Kalar SLO [12] Knoblochova/Petrikova CZE [28]

25 14-Aug 16:00 3 Serdiuk/Romaniuk UKR [5] Pira/Llugaliu KOS [21]

42 15-Aug Pira/Llugaliu KOS [21] Knoblochova/Petrikova CZE [28]

41 15-Aug Serdiuk/Romaniuk UKR [5] Bednjanič/Kalar SLO [12]

Pool F

12 14-Aug 10:10 4 Bossart/Kernen SUI [11] Aliotta/Viti ITA [22]

11 14-Aug 10:10 3 Ciezkowska/Lunio POL [6] Kurnikova/Nikitchuk UKR [27]

28 14-Aug 16:50 4 Bossart/Kernen SUI [11] Kurnikova/Nikitchuk UKR [27]

27 14-Aug 16:50 3 Ciezkowska/Lunio POL [6] Aliotta/Viti ITA [22]

44 15-Aug Aliotta/Viti ITA [22] Kurnikova/Nikitchuk UKR [27]

43 15-Aug Ciezkowska/Lunio POL [6] Bossart/Kernen SUI [11]

Pool G

14 14-Aug 10:10 2 Veerbeek/Hogenhout NED [10] Gillies/Clegg-Mckeown SCO [23]

13 14-Aug 10:10 CC Lukas/Lepp EST [7] Hammarberg/Hohenauer E. AUT [26]

30 14-Aug 16:50 CC Veerbeek/Hogenhout NED [10] Hammarberg/Hohenauer E. AUT [26]

29 14-Aug 16:50 2 Lukas/Lepp EST [7] Gillies/Clegg-Mckeown SCO [23]

46 15-Aug Gillies/Clegg-Mckeown SCO [23] Hammarberg/Hohenauer E. AUT [26]

45 15-Aug Lukas/Lepp EST [7] Veerbeek/Hogenhout NED [10]

Pool H

16 14-Aug 11:00 4 Dreßen/Jancar GER [9] Majernikova/Dancova SVK [24]

15 14-Aug 11:00 3 Høg/Lyø DEN [8] Alizada/Bashirova AZE [25]

32 14-Aug 17:40 4 Dreßen/Jancar GER [9] Alizada/Bashirova AZE [25]

31 14-Aug 17:40 3 Høg/Lyø DEN [8] Majernikova/Dancova SVK [24]

48 15-Aug Majernikova/Dancova SVK [24] Alizada/Bashirova AZE [25]

47 15-Aug Høg/Lyø DEN [8] Dreßen/Jancar GER [9]