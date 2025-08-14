LIVE Italia-Cina, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine sfidano le forti asiatiche nei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale del Mondiale Under 21 femminile in programma in Indonesia, di fronte Italia e Cina. Alla Samator Healthporia Volleyball Hall di Surabaya, in Indonesia, dal 7 al 17 agosto si disputa il Campionato del Mondo Under 21 femminile che entra nella fase calda e riserva una sfida durissima alle azzurre.

La Cina rappresenta forse la favorita numero uno di questo torneo e ha dimostrato tutto il suo valore nella prima fase, lasciando solo le briciole agli avversari. L’Italia, invece, non ha disputato una prima parte di Mondiale impeccabile. Le azzurre stanno giocando a corrente alternata, hanno incontrato diversi problemi dal punto di vista tecnico, soprattutto in seconda linea, hanno perso un incontro al tie break contro una Turchia che può contare su alcune giocatrici di buon livello ma che aveva lsciato punti e vittorie per strada nelle prime giornate e anche contro poloonia e Indimnesia la squadra di gagliardi a tratti ha faticato non poco riuscendo ad ottenere le vittorie attese ma con qualche patema di troppo.

L’Italia vanta diverse atlete già protagoniste nei massimi campionati di Serie A1. Tra queste, spiccano i nomi dell’opposta Merit Chinenyenwa Adigwe, della centrale Linda Manfredini, del libero Anna Bardaro e delle schiacciatrici Nicole Piomboni e Maria teresa Bosso: tutte ragazze che hanno già calcato palcoscenici di alto livello con club come Conegliano, Bergamo, Cuneo e Macerata. La nazionale italiana nel girone preliminare ha vinto quattro incontri, 3-0 con Cechia, Egitto e Algeria e 3-2 con la Polonia, perdendo ieri l’ultima sfida contro la Turchia. Le azzurre, poi, hanno sconfitto 3-1 l’Indonesia negli ottavi di finale dopo aver cambiato per tre volte la rivale a causa del caos Vietnam.

Dall’altra parte della rete oggi c’è la Cina che nel girone preliminare ha ottenuto cinque vittorie a fila, battendo 3-1 la Croazia, 3-0 la Corea del Sud, 3-0 la Repubblica Dominicana, 3-0 il Messico e 3-0 gli Usa. Negli ottavi di finale le cinesi hanno travolto con un secco 3-0 la Thailandia. Questa la rosa della formazione cinese, allenata da Jiyang Xie. Alzatrici: Hangting Zhu, Jiahui Wu. Opposta: Lanfeng Shan. Schiacciatrici: Chenxuan Li, Zhexi Zhao, Yuxiao Ji, Manqi Teng. Centrali: Hanyu Li, CLinqian Shan, Aoqian Wang. Liberi: Yiwen Gu, Wanjun Sun.

si parte alle ore 12.00!