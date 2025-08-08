A che ora corre Kelly Doualla oggi agli Europei U20 di atletica: programma finale, avversarie, tv

Kelly Doualla si è qualificata con grandissima disinvoltura alla finale dei 100 metri agli Europei Under 20 di atletica e oggi (venerdì 8 agosto, ore 19.40) tornerà in pista a Tampere (Finlandia) per andare a caccia di una medaglia, probabilmente anche quella del metallo più pregiato. La velocista lombarda si è presentata a questa rassegna continentale di categoria forte del record europeo under 18 (11.21 siglato agli EYOF) e ad appena quindici anni può fare saltare il banco.

L’allieva di Walter Monti incrocerà rivali più grandi di due o tre anni, ma sembra avere decisamente più benzina rispetto alla concorrenza dall’alto di un talento divampante e fuori categoria. La 15enne inseguirà anche un riscontro cronometrico a effetto se le condizioni meteo e della pista lo consentiranno, tra l’altro è già la terza italiana di tutti i tempi a livello assoluto, alle spalle soltanto di Zaynab Dosso e Manuela Levorato, e detiene i record italiani U18 e U20.

Kelly Doualla correrà in corsia 6 e dovrà fare i conti soprattutto con le tedesche Philina Marianne Schwartz e Anne Boecker, l’ucraina Uliana Stepaniuk e la britannica Mabel Akande. Sarà presente anche Alice Pagliarini (corsia 8), oltre alla tedesca Emma Goretzka e all’irlandese Precious Akpe-Moses.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale dei 100 metri femminili agli Europei Under 20 di atletica, con Kelly Doualla protagonista. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

A CHE ORA KELLY DOUALLA IN FINALE AGLI EUROPEI UNDER 20

Venerdì 8 luglio

Ore 19.40 100 metri, finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA FINALE 100 METRI EUROPEI UNDER 20: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST 100 METRI EUROPEI UNDER 20: LE AVVERSARIE DI DOUALLA

Corsia 1: Philina Marianne Schwartz (Germania), 11.24 di personale e 11.24 di stagionale

Corsia 2: Anne Boecker (Germania), 11.40 di personale e 11.40 di stagionale

Corsia 3: Precious Akpe-Moses (Irlanda), 11.62 di personale e 11.62 di stagionale

Corsia 4: Mabel Akande (Gran Bretagna), 11.27 di personale e 11.36 di stagionale

Corsia 5: Uliana Stepaniuk (Ucraina), 11.50 di personale e 11.50 di stagionale

Corsia 6: Kelly Doualla (Italia), 11.21 di personale e 11.21 di stagionale

Corsia 7: Emma Goretzka (Germania), 11.49 di personale e 11.49 di stagionale

Corsia 8: Alice Pagliarini (Italia), 11.47 di personale e 11.47 di stagionale