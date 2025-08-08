LIVE Atletica, Europei U20 2025 in DIRETTA: Erika Saraceni a caccia dell’oro nel triplo, grandi attese per Doualla

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei U20 2025 di atletica leggera in programma a Tampere in Finlandia. Prosegue la 28ª edizione dei Campionati Europei Under 20 di atletica leggera, in programma fino a domenica. Una rassegna storica, nata nel 1970, che ogni due anni mette in vetrina il meglio della giovane atletica continentale e che l’Italia affronta con un contingente numeroso e ambizioso: 91 atleti convocati, pronti a giocarsi le proprie carte nei quattro giorni di gare. Molti di loro sono già scesi in pista e pedana e il livello medio della prima giornata per l’Italia è stato molto alto.

La giornata si apre con le qualificazioni del salto con l’asta femminile, dove l’Italia schiera un terzetto di atlete composto da Ylenia Bernardo, Andrea Morgana Fogato e Valentina Praticò. A seguire, prendono il via i 110 ostacoli del decathlon, gara che non vede partecipanti italiani. Saranno invece tre le azzurre in gara nei 3000 siepi: Sofia Sidenius, Asia Bernardini e Leila Colussi andranno a caccia di un pass per la finale. Alle 10:10 si apre il programma dei 200 metri, cominciando con il primo turno maschile. Tra i protagonisti più attesi c’è Diego Nappi, campione europeo U18 in carica, deciso a tornare su tempi vicini al suo personale di 20.79, se non addirittura migliorarli. Insieme a lui saranno in pista anche Lorenzo Vera e Leo Oumar Domenis, che completano il terzetto italiano della specialità.

Un anno dopo la storica doppietta d’oro e argento agli Europei U18 di Banska Bystrica, Elisa Valensin e Margherita Castellani tornano in pista nei 200 metri, questa volta contro avversarie più grandi ma con la stessa grinta. Valensin arriva con il terzo crono stagionale (23.11 a Ginevra, a soli due centesimi dal personale), mentre Castellani ha il quinto tempo con il 23.23 che le è valso l’oro all’Eyof di Skopje. Tra le principali rivali spiccano la ceca Terezie Taborska e la polacca Wiktoria Gajosz, entrambe a quota 23.07. In gara anche Viola Canovi per completare la presenza azzurra. Alle 11:20 si assegna il primo titolo di giornata con la finale del getto del peso maschile, gara che si preannuncia molto equilibrata dopo delle qualificazioni serrate, ma purtroppo senza italiani in pedana. Nessuna azzurra sarà in gara neanche nelle qualificazioni del lancio del martello.

Il ritorno degli italiani è previsto alle 12:00 con il primo turno dei 1500 metri, dove Manuel Zanini e Marco Coppola cercheranno l’accesso alla finale. Nello stesso blocco orario inizierà anche la gara dei 3000 metri femminili, con Sofia Ferrari e Federica Borromini a rappresentare i colori azzurri. La sessione pomeridiana si apre alle 14:50 con la finale del martello maschile, gara che non vede italiani al via. Alle 15:00 è in programma la qualificazione del salto in alto maschile, anche in questo caso senza azzurri. Alle 15:35 toccherà alle semifinali dei 400 metri maschili, dove Destiny Omodia proverà a strappare un posto in finale, forte di un’ottima condizione.

Uno dei momenti più attesi per l’Italia arriva alle 16:05, quando Erika Saraceni, campionessa italiana in carica, andrà a caccia dell’oro nel salto triplo. Ieri, in qualificazione, ha rifilato 70 centimetri alla concorrenza, confermando il suo ruolo da favorita. Subito dopo, spazio alle semifinali dei 400 metri femminili, con Francesca Meletta e Giulia Macchi pronte a dare battaglia per conquistare un posto in finale. Spazio poi agli 800 metri, con Lorenza De Noni grande protagonista: con il suo 2:01.48, ha sfiorato il record italiano U20 di Daniela Porcelli che resiste dal 1980 (2:01.43). Il tempo ottenuto ha proiettato la veneta – già quinta al mondo lo scorso anno ai Mondiali U20 di Lima – al quarto posto tra le iscritte in gara, con la possibilità concreta di puntare a un risultato importante. Con lei anche Elena Irbetti e la giovane Caterina Caligiana, ancora allieva ma reduce da un’ottima prestazione all’Eyof.

Alle 17:25 si disputerà la finale dei 5000 metri maschili, con Alessandro Santangelo e Giacomo Bellillo pronti a dare tutto per un piazzamento di prestigio. A seguire, alle 17:55, spazio alle semifinali dei 400 ostacoli maschili, che vedranno impegnati tre italiani: Diego Mancini, Paolo Bolognesi e Tommaso Ardizzone, tutti con buone ambizioni. Alle 18:15 riflettori puntati sul salto in lungo, dove Daniele Leonardo Inzoli rappresenta un’importante carta da medaglia per l’Italia, forte della seconda miglior misura delle qualificazioni. A chiudere il programma italiano saranno le semifinali dei 400 ostacoli femminili, con Virginia Capasso, Sofia Copiello e Greta Vuolo al via. La finale del disco femminile, che si disputerà alle 18:55, non vedrà azzurre in gara. La giornata si concluderà con i 1500 metri del decathlon, poco prima delle due attesissime finali dei 100 metri, dove l’Italia potrà sognare in grande.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei U20 2025 di atletica leggera in programma a Tampere in Finlandia: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 8.30 con la sessione mattutina, mentre quella pomeridiana scatterà alle 14.50. Buon divertimento a tutti.