WTA Washington 2025, Venus Williams e Naomi Osaka passano il turno. Esce Kostyuk

Il torneo WTA di Washington torna in campo per completare il programma del primo turno e disputare i match che completeranno l’allineamento del tabellone agli ottavi di finale. Si qualificano al turno successivo la giapponese Naomi Osaka e la statunitense Venus Williams. Esce l’ucraina Marta Kostyuk, settima favorita del seeding.

La britannica Emma Raducanu, numero 46 WTA, supera 7-6(4) 6-4 l’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero sette. La wild card giapponese Naomi Osaka piega 6-2 7-5, in un’ora e trentatré minuti, la kazaka Yulia Putintseva. In chiusura di giornata Venus Williams elimina 6-3 6-4, in un’ora e trentasette minuti, la connazionale Peyton Stearns.

La statunitense Caroline Dolehide passa il turno dopo aver superato un’autentica battaglia. La numero 57 del ranking doma 7-6(3) 5-7 6-3, in due ore e trentasei minuti, la connazionale McCartney Kessler. L’americana Taylor Townsend regola 6-4 7-5, in poco meno di due ore, la tedesca Tatjana Maria.

Nel secondo derby americano di giornata Sofia Kenin, testa di serie numero 6, supera 6-3 7-6(4), in un’ora e trentasette minuti, la connazionale Hailey Baptiste. La russa Anna Kalinskaya, numero 48 WTA, liquida 6-2 6-3, in un ora e sedici minuti, Kamilla Rakhimova.