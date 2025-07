ATP Umago 2025: Prizmic fa sorridere il pubblico croato, Passaro out

Terminati i quattro match odierni sul mare di Umago, dove dal 1990 l’ATP 250 locale è a buon diritto da considerarsi tra i più belli al mondo. E con, per di più, un’autentica oasi di tennis, viste le svariate decine di campi che esistono nei dintorni.

Poca però la gioia odierna in casa Italia, con la sconfitta di Francesco Passaro, rimontato e superato dall’argentino e numero 3 del seeding Camilo Ugo Carabelli. Il sudamericano avrà nei quarti una sfida tutta latina con il qualificato spagnolo Pablo Llamas Ruiz, vittorioso sul francese Terence Atmane.

Si sono disputati anche alcuni altri match, ma di primo turno e con protagonisti di casa. Non va troppo bene a Mili Poljicak: per il ventunenne di Spalato netta sconfitta contro Jesper de Jong, ma va detto che l’olandese è in chiara forma come già dimostrato dalla finale disputata a Bastad.

Va meglio, invece, a Dino Prizmic: per il 2005 buon 6-4 6-2 sul danese Elmer Moller. L’anno scorso lo aveva messo sotto dei decisi riflettori dopo le 4 ore con Novak Djokovic agli Australian Open, poi ha messo insieme soprattutto quest’anno una bella scalata con tanti ottimi risultati a livello Challenger.

ATP UMAGO 2025: RISULTATI DI OGGI

Secondo turno

Llamas Ruiz (ESP) [Q]-Atmane (FRA) 6-3 6-3

Ugo Carabelli (ARG) [3]-Passaro (ITA) 6-7(5) 6-2 6-3

Primo turno

de Jong (NED)-Poljicak (CRO) [WC] 6-3 6-3

Prizmic (CRO) [WC]-Moller (DEN) 6-4 6-2