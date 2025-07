WTA Praga 2025, Xinyu Wang approda ai quarti di finale. Esce agli ottavi Sramkova

Il torneo WTA di Praga prosegue il proprio percorso con la disputa dei match valevoli per gli ottavi di finale. Approda ai quarti di finale, dopo una battaglia interminabile, la cinese Xinyu Wang. Deve invece alzare bandiera bianca la slovacca Rebecca Sramkova, seconda favorita del tabellone.

La cinese Xinyu Wang approda agli ottavi dopo un’autentica maratona. La numero quattro del seeding prevale 3-6 7-5 7-6(6) sulla ventunenne Lucie Havlickova. In apertura di giornata la francese Jessika Ponchet regola 6-1 7-5, in un’ora e trentotto minuti, la wild card ceca Barbora Palicova. La ceca Tereza Valentova, numero 106 del ranking WTA, firma la sorpresa di giornata ed elimina 7-6(1) 7-5, in due ore e nove minuti, la slovacca Rebecca Sramkova, testa di serie numero due.

La statunitense Ann Li, testa di serie numero 9, regola 6-4 6-3, in un’ora e diciotto minuti, la francese Leolia Jeanjean, numero 99 WTA. La ceca Marie Bouzkova ferma la corsa di Lucrezia Stefanini. La quinta favorita del seeding piega 6-4 6-4, in un’ora e quarantasei minuti, la giocatrice azzurra.

Nel derby ceco Katerina Siniakova, numero 86 del ranking, supera 7-6(4) 6-3, in un’ora e trentotto minuti, la connazionale Katerina Siniakova. Linda Noskova batte 6-2 6-4,in un’ora e ventotto minuti, Elisabetta Cocciaretto. In chiusura di giornata la ceca Sara Bejlek elimina 7-6(9) 6-3 l’americana Alycia Parks, testa di serie numero 8.