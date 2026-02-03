WTA Cluj 2026, recap, Xinyu Wang e Potapova avanzano agli ottavi

Il torneo WTA di Cluj completa il programma del primo turno del tabellone di singolare e gioca i primi due incontri degli ottavi. Passano il turno la cinese Xinyu Wang, quarta testa di serie, e l’austriaca Anastasia Potapova, vincitrice della scorsa edizione. Escono al primo turno le azzurre Bronzetti e Stefanini.

Decisamente più netto appare il vittorioso esordio nel torneo della connazionale Xinyu Wang. La quarta testa di serie domina l’iberica Kaitlin Quevedo 6-3 6-0 in un’ora e tre minuti. L’austriaca Anastasia Potapova, quinta favorita del tabellone, rimonta Lucia Bronzetti 5-7 6-4 7-5 al termine di una battaglia di due ore e quarantaquattro minuti. Nell’ultimo incontro di giornata Jaqueline Cristian, testa di serie numero due, doma Lucrezia Stefanini 6-2 2-6 7-5 in due ore e venti minuti.

La maratona di giornata premia Yue Yuan. La giocatrice cinese, numero 130 WTA, supera la spagnola Sara Sorribes Tormo 4-6 6-2 7-6 (5) in tre ore e ventisei minuti. In apertura di giornata l’ucraina Oleksandra Oliynykova regola l’ungherese Anna Bondar, testa di serie numero otto, 6-4 6-4 in un’ora e ventinove minuti.

La qualificata ucraina Daria Snigur, numero 144 WTA, piega la ventenne francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah 6-3 6-3 in un’ora e otto minuti. La svizzera Rebecca Masarova, numero 114 del ranking, doma la romena Elena Gabriela Ruse 6-1 4-6 6-2 in due ore e sette minuti.