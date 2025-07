WTA Montreal 2025, passano il turno Vondrousova, Veronika Kudermetova, Osorio e Andreescu

Un fitto programma di incontri del primo turno inaugura il torneo WTA di Toronto. Superano la prova del debutto e passano il primo ostacolo la ceca Marketa Vondrousova, la russa Veronika Kudermetova, la colombiana Camila Osorio e la canadese Bianca Andreescu.

La romena Jaqueline Cristian rimonta 2-6,6-2 6-2, in un’ora e cinquantotto minuti, la wild card canadese Marina Stakusic. L’olandese Suzan Lamens vince 6-3 4-6 6-2, in due ore e tre minuti, la battaglia con la russa Polina Kudermetova. La giapponese Aoi Ito, numero 105 WTA, supera 6-2 2-6 6-2 l’americana Katie Volynets.

La spagnola Jessica Bouzas Maneiro rimonta 5-7 7-5 6-4, in due ore e sette minuti, la qualificata statunitense Louisa Chirico. La ceca Marketa Vondrousova piega 3-6 6-1 6-2, in poco più di due ore, la filippina Alexandra Eala, numero 65 del ranking WTA. La cinese Lin Zhu, numero 493 del ranking, doma 6-4 7-6(3) la francese Varvara Gracheva.

La canadese Victoria Mboko elimina 7-5 6-3, in un’ora e trentacinque minuti, l’australiana Kimberly Birrell. Servono due ore e quarantacinque minuti a Veronika Kudermetova per approdare al secondo turno. La giocatrice russa batte 5-7 6-2 7-5 la qualificata spagnola Cristina Bucsa. La colombiana Camila Osorio prevale 6-3 7-5, in un’ora e venticinque minuti, sulla statunitense Bernarda Pera.

La statunitense Danielle Collins piega 6-3 7-5, in un’ora e trentuno minuti, la bulgara Viktoriya Tomova. La canadese Bianca Andreescu regola 6-3 6-4, in un’ora e quarantuno minuti, la ceca Barbora Krejcikova. La statunitense Hailey Baptiste s’impone 7-5 6-1, in un’ora e ventisette minuti, sulla connazionale Whitney Osuigwe. La wild card canadese Rebecca Marino, numero 123 del ranking, supera 7-6(1) 6-1, in un’ora e quarantaquattro minuti, la francese Elsa Jacquemot.